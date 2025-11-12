La Direction générale du BURIDA était en mission dans le Sud-Comoé pour opérationnaliser un nouvel outil de protection des droits des créateurs.

Du mardi 04 au mercredi 05 novembre 2025, une importante délégation conduite par le Directeur général du Bureau Ivoirien du Droit d'Auteur (BURIDA) a séjourné dans la région du Sud-Comoé.

Objectif : procéder à l'ouverture officielle du bureau de perception de la Rémunération pour Copie Privée (RCP) et de la Rémunération pour Reproduction par Reprographie (RRR) à Noé, poste frontalier stratégique. Cette mission traduit la volonté du BURIDA de renforcer son dispositif de collecte et de protection des droits des créateurs, conformément aux décrets pris par le Président de la République.

Une première journée consacrée aux civilités institutionnelles

À son arrivée à Aboisso, chef-lieu de région, la délégation a été accueillie à la Direction régionale de la Culture pour une séance de travail avec le Directeur régional, Monsieur Alla Kouamé. Après les civilités, le Directeur général du BURIDA a présenté les motivations de sa présence dans la région, tout en exprimant sa gratitude pour l'appui constant de la Direction régionale dans les activités de perception menées par le bureau BURIDA d'Aboisso.

En retour, Monsieur Alla Kouamé a salué cette démarche de proximité et proposé une action conjointe de sensibilisation sur le droit d'auteur et les droits voisins à l'endroit des artistes et acteurs culturels locaux.

Dans la continuité, la délégation a été reçue à la Préfecture d'Aboisso par le préfet, Monsieur Koukougon Legbe. Le Directeur général a remercié l'autorité administrative pour son soutien aux actions du BURIDA, avant de rappeler les objectifs de la mission, notamment l'annonce officielle de l'ouverture du bureau de collecte RCP et RRR à Noé. Il a également évoqué les décrets encadrant les redevances, les montants déjà collectés et l'importance stratégique de ce nouveau bureau pour une meilleure couverture territoriale.

Le préfet d'Aboisso a salué cette initiative, qui vient renforcer la lutte contre la fraude et encourager le respect du droit d'auteur. Il a proposé la mise en oeuvre d'une vaste campagne régionale de sensibilisation pour accompagner l'action du BURIDA.

L'ouverture officielle du bureau de Noé : un jalon majeur pour le Sud-Comoé

Le mercredi 05 novembre 2025 a constitué le temps fort de la mission avec l'inauguration du bureau de collecte RCP et RRR de Noé. La cérémonie a rassemblé autorités administratives, douanières, policières, responsables culturels et population locale, tous mobilisés pour marquer ce tournant important dans la gouvernance des droits d'auteur.

Avant la coupure du ruban, une conférence d'échanges a permis aux acteurs impliqués de rappeler les enjeux de la RCP et de la RRR et d'affirmer leur engagement institutionnel.

Les prises de parole : cohérence et synergie d'action

Dans son allocution, le Directeur général du BURIDA, Monsieur Ouattara Karim, est revenu sur la décision présidentielle de 2021 relative à la mise en oeuvre de ces redevances. Il a précisé que les appareils permettant de copier du son ou de la vidéo sont soumis à une taxe de 3 % de la valeur CAF, tandis que les équipements de reprographie - photocopieurs, imprimantes et fax - s'acquittent de 4 %, au profit des auteurs littéraires et graphiques.

Il a rappelé le rôle capital de la Direction générale des Douanes, saluant la circulaire de juin 2022 qui impose la présentation d'une attestation du BURIDA avant tout dédouanement.

« Nous sommes venus à Noé pour solliciter l'appui des autorités locales afin de garantir l'application stricte de ces dispositions, essentielles pour les créateurs ivoiriens », a-t-il déclaré.

Le Colonel Fofana Bouaké, représentant le Directeur régional des Douanes du Sud-Comoé, a confirmé l'engagement ferme de son institution à accompagner le recouvrement effectif des redevances. Il a rappelé que la circulaire n°2210/MBT2 du 15 juin 2022 prévoit deux modalités : le recouvrement direct et un système bloquant avant dédouanement. Il a assuré que les services douaniers demeurent mobilisés pour une collaboration efficace avec le BURIDA.

Prenant la parole au nom du préfet de région, le Préfet de Tiapoum, l'honorable N'Dri Kouadio Alexandre, a salué la pertinence de cette initiative, essentielle pour lutter contre la fraude et protéger les droits des artistes.

« Chaque jour, nous utilisons des supports musicaux ou audiovisuels, parfois issus de circuits non conformes. La perception de ces redevances dès l'entrée des appareils permettra de réduire ce phénomène et de soutenir nos créateurs », a-t-il souligné.

Il a conclu en invitant l'ensemble des acteurs à s'impliquer : « Une journée sans artistes serait bien triste. Soutenons le BURIDA afin qu'il puisse accompagner dignement nos talents ».

Un dispositif national désormais renforcé

La cérémonie s'est achevée par la coupure du ruban et la visite du nouveau bureau. Celui-ci devient le quatrième point officiel de collecte après Cocody, l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny et le port de Treichville. L'ouverture du bureau de Noé marque une étape significative dans l'extension du maillage territorial du BURIDA et dans la sécurisation des revenus des créateurs.