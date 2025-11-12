Sénégal: Éduquer, entreprendre, s'engager - La jeunesse trace la voie d'un développement inclusif

En prélude à la Convention nationale des jeunes prévue le 11 décembre prochain, la Convention régionale de Dakar a tenu, lundi dernier au CICES, un panel riche en échanges sur le thème : « Jeunes Dakarois, moteurs d'un développement inclusif, participatif et innovant ». L'occasion pour plusieurs intervenants de revenir sur le rôle déterminant de la jeunesse dans la construction d'un Sénégal résolument tourné vers l'avenir.

Placée sous le signe de l'éducation, la formation, l'orientation, l'employabilité et l'entrepreneuriat, la rencontre a réuni de jeunes leaders, des acteurs associatifs et des représentants d'organisations engagées dans la promotion du leadership des jeunes.

Parmi les intervenants figuraient Awa Niang, vice-présidente de l'association ACCESS, Hadim Fall, président de Génération Optimiste, Papa Hadim Touré de la Croix-Rouge de Dakar, et Youmani Guèye, fondatrice de Diwanidji Management. Chacun a, à sa manière, livré une réflexion sur les défis de la jeunesse sénégalaise et les pistes d'action pour renforcer son engagement citoyen.

Awa Niang, dans son intervention, a insisté sur la nécessité d'impliquer davantage les jeunes dans la vie publique et communautaire, soulignant que « la jeunesse d'aujourd'hui est consciente, compétente et capable de proposer des solutions concrètes aux problèmes de la société ». Elle a appelé à un dialogue intergénérationnel pour mieux valoriser le potentiel des jeunes tout en s'appuyant sur l'expérience des aînés.

De son côté, Hadim Fall a mis en avant le rôle central de l'entrepreneuriat comme levier de développement économique et social. Pour lui, « l'État n'a pas vocation à créer tous les emplois, mais à établir les conditions favorables à l'épanouissement d'un secteur privé fort et créateur de richesses ». Il a également plaidé pour l'introduction du statut d'étudiant-entrepreneur dans les universités sénégalaises, afin de favoriser l'innovation dès le parcours académique.

Quant à Papa Hadim Touré de la Croix-Rouge, il a rappelé la dimension humaine et solidaire du développement. Selon lui, « tout projet durable doit placer la dignité humaine au centre, en intégrant les dimensions de santé, de prévention et de préservation de l'environnement ». Il a encouragé les jeunes à s'impliquer dans les actions humanitaires locales pour renforcer la cohésion sociale.

Enfin, Youmani Guèye, spécialiste de l'accompagnement des jeunes entrepreneurs, a insisté sur la formation aux compétences comportementales (soft skills), estimant que « le développement des talents passe autant par la maîtrise technique que par la capacité à coopérer, à innover et à s'adapter ».

Ce panel a permis de dégager un consensus fort : la jeunesse sénégalaise constitue une force vive, mais son potentiel ne peut se concrétiser qu'à travers une éducation adaptée, un encadrement entrepreneurial solide et une réelle inclusion dans les décisions publiques.

Les participants ont salué cette initiative régionale, qui ouvre la voie à la Convention nationale des jeunes du 11 décembre prochain une étape décisive vers la formulation de recommandations nationales pour un Sénégal porté par sa jeunesse.