Sénégal: 15eme rencontre annuel du Gefras - Fort plaidoyer pour le renforcement de l'encadrement agricole

Dakar accueille pour trois jours le Global Forum for Rural Advisory Services, (Forum mondial pour le conseil agricole rural dans le monde). Le ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de l'élevage a présidé la cérémonie d'ouverture au centre Abdou Diouf de Diamniadio. Cérémonie marquée par le plaidoyer du directeur de l'agence nationale de conseil agricole ( ANCAR) pour le renforcement institutionnel et académique du conseil agricole.

Afin de permettre au conseil agricole de mieux tenir son rôle dans le cadre de la lutte pour la souveraineté alimentaire, le directeur de l'agence nationale de conseil agricole et rural a fait un vibrant plaidoyer pour le renforcement des moyens des agences de conseils mais aussi pour institutionnalisation à la fois administrative et académique. En effet, selon le directeur de l'ANCAR, dans beaucoup de pays à travers le monde , « la contribution attendue du conseil au développement agrosylvopastoral reste encore marginale du fait d'un certain nombre de contraintes ».

D'où la nécessité selon El hadji Faye professionnaliser le conseil agricole et de mieux le structurer à toutes les échelles. C'est en sens qu'il juge la pertinence du thème de la 15eme édition cette rencontre annuelle qui porte sur « Le Conseil agricole dans l'enseignement supérieur et dans les politiques et programmes agricoles ». À cet effet, le conseil agricole devrait dépasser la simple fonction d'appui technique pour se transformer en « un levier puissant de transformation structurelle de nos systèmes agricoles et alimentaires, au service de la souveraineté alimentaire, de l'emploi des jeunes, de la durabilité environnementale et de l'inclusion sociale ».

Ainsi le Forum mondial se veut un tournant pour mieux comprendre les tendances , les opportunités à saisir et les politiques, réformes et actions à entreprendre afin que le conseil agricole joue pleinement son rôle de levier de la transformation agricole. Venu présider la cérémonie d'ouverture , le ministre de l'agriculture, le ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de l'élevage a souligné l'importance du thème de cette 15eme rencontre du GREFAS qui recoupe l' ambition du gouvernement du Sénégal, décliné dans sa politique agricole. Une ambition traduite par un financement conséquent avec un budget consacré au secteur qui est passé de 120 milliards de frs cfa l'année dernière à 130 milliards pour 2026. Dans ce sens Mabouba Diagne a réaffirmé le rôle central que doit jouer l'encadrement agricole dans l'amélioration des performances dans le secteur.

« Cependant, force est de constater que les programmes et projets qui opérationnalisent la stratégie de notre souveraineté alimentaire ne peuvent pas réussir sans un conseil agricole fort,.... Notre pays importe 1070 milliards de francs CFA, c'est entre 1,4 et 1,6 milliards de dollars chaque année. Ces 18 derniers mois ont montré que les petits agriculteurs, l'agriculture familiale, l'élevage pastoral peuvent élever le défi si nous mettons les moyens et si nous les accompagnons avec un encadrement fort » a dit Mabouba Diagne. La rencontre qui regroupe plusieurs participants venus de différents pays du monde se poursuit jusqu'au 13 et promet d'apporter des réponses innovantes aux besoins des producteurs et autres acteurs du secteur.