Sénégal: Coalition Diomaye président - Diomaye «intronise» Mimi

Dix-huit mois après son accession à la présidence de la République, le chef de l'Etat Bassirou Diomaye Diakhar Faye a officialisé une réorganisation majeure à la tête de la « Coalition Diomaye Président» qui portait sa candidature au scrutin présidentiel de mars 2024. Aîda Mbodj devrait être suppléée par l'ancienne Première ministre Aminata Touré, non moins superviseur général de la campagne électorale de la coalition en mars 2024, selon une lettre d'information relayée par la presse.

La réorganisation de la coalition « Diomaye Président » est désormais actée par le Président Bassirou Diomaye Faye. En effet, dans une lettre datée d'hier, mercredi 11 septembre 2025, largement relayée par la presse, le président Bassirou Diomaye Faye informe avoir choisi Aminata Touré, superviseur général de sa campagne électorale à la présidentielle de mars 2024, pour conduire le processus de restructuration de la coalition, un processus qui « devra être marqué du sceau de l'ouverture et de la recherche de l'efficience opérationnelle ». Qui plus est, a dit Diomaye Faye dans sa lettre adressée à ses alliés de la coalition, « Je ne doute point que son expérience, son engagement et son esprit fédérateur nous seront d'un très grand apport dans la restructuration de notre organisation qui devra déboucher sur une coalition plus forte, au service de la vulgarisation positive de l'action du gouvernement, sous la conduite éclairée du Premier Ministre Ousmane Sonko ».

Il faut cependant souligner que cette nomination d'Aminata Touré n'intervient pas dans un climat de sérénité au sein de la coalition présidentielle. Pour cause, le chef de l'Etat relève dans sa lettre qu'il avait déjà informé Aïda Mbodj, de la fin de sa mission à la tête de la coalition, depuis le 10 septembre dernier. Tout en remerciant alors celle-ci pour son engagement et son « dévouement sans commune mesure » à la victoire de mars 2024, il lui avait signifié la « nécessaire réorganisation de la Coalition, dans le but de la rendre plus opérationnelle, mieux structurée et pleinement performante, au service de leur projet commun ». Le Président Bassirou Diomaye Faye avait tenu aussi à préciser que « cette réorganisation devait être menée, dans une démarche inclusive qui nécessite la tenue d'une réunion de la Conférence des leaders ». Du coup, le Président Bassirou Diomaye Faye révèle avoir demandé à Aïda Mbodj de « convoquer, dans les meilleurs délais, ladite Conférence afin de passer le témoin, à cette occasion, à son successeur qui prendrait le relai à compter de cette date ».

Seulement, le chef de l'Etat dit avoir constaté, deux mois plus tard, que « la léthargie et les facteurs de division persistent malgré l'intérêt prononcé que suscite la « Coalition Diomaye Président » et les nombreuses demandes d'adhésion exprimées par plusieurs personnalités et organisations politiques partageant l'idéal politique et les valeurs de la coalition. » Fort de ce constat, Bassirou Diomaye Faye informe ses alliés de coalition avoir choisi Aminata Touré pour conduire le processus de restructuration de la coalition présidentielle.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres