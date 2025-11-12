Maroc: La Bourse de Casablanca reprend des couleurs à l'ouverture

Après avoir clôturé la séance de la veille sur une forte baisse de 2,3%, la Bourse de Casablanca a entamé ses échanges en territoire positif, mercredi matin, son indice phare, le MASI, s'appréciant de 0,69% à 18.752,54 points.

Le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, avançait de 0,84% à 1.528,13 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody's ESG Solutions, augmentait de 0,68% à 1.267,05 pts.

Le MASI Mid and Small Cap, qui reflète la performance des petites et moyennes capitalisations, progressait de 0,35% à 1.836,88 pts.