Cameroun: Horreur à Yaoundé - L'ombre des crimes rituels sur la capitale camerounaise

L'insécurité au Cameroun a atteint un pic d'horreur dans la nuit de lundi à mardi à Odza, un quartier de Yaoundé, où un garçonnet de trois ans a été victime d'un crime d'une barbarie insoutenable, s'apparentant à un meurtre rituel présumé.

Selon des informations émanant de sources locales, des individus se sont introduits par effraction dans le domicile de l'enfant, situé près du Lycée de Minkan. Les assaillants ont d'abord exigé une rançon d'un million de francs CFA auprès de la mère. Devant son impuissance à rassembler cette somme dans l'urgence, la situation a basculé dans l'indicible.

Les malfaiteurs ont perpétré leur acte criminel avec une cruauté extrême, procédant à l'ablation du coeur du jeune garçon sous les yeux horrifiés de sa mère. Tentant désespérément d'intervenir pour sauver son fils, celle-ci a été gravement blessée, subissant de sévères coupures, avant que les criminels ne prennent la fuite, emportant l'organe vital avec eux. Cet événement macabre met en lumière la persistance et la violence des pratiques occultes dans certaines régions, une réalité qui alimente un sentiment de terreur et de vulnérabilité au sein des populations.

L'onde de choc de cette tragédie s'est propagée au-delà d'Odza, cristallisant les angoisses liées à la montée de la criminalité organisée dans les grandes agglomérations.

Face à ce drame, les forces de sécurité, notamment la gendarmerie nationale, ont immédiatement lancé une enquête approfondie afin d'identifier les auteurs de ce crime abject et d'établir clairement le mobile. La mère de la victime, profondément traumatisée et blessée, est actuellement prise en charge médicalement pour ses multiples lésions.

Au-delà du fait divers, cette affaire soulève de sérieuses questions sur la sécurité urbaine à Yaoundé et sur l'efficacité des mesures préventives contre ces violences d'une nature particulière, souvent liées à des croyances ésotériques et à des réseaux criminels spécialisés. La recrudescence des signalements de corps mutilés ou d'organes prélevés dans le pays appelle les autorités à renforcer la lutte contre ce fléau.

La population, déjà éprouvée par le contexte post-électoral tendu et la hausse de la criminalité, attend des réponses rapides et une justice exemplaire pour que de tels actes ne restent pas impunis. Cette situation met en exergue l'impératif d'une réaction des autorités pour rassurer les citoyens et démanteler ces réseaux.