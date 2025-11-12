Ile Maurice: 837 cas signalés en deux ans, mais aucune condamnation enregistrée

La députée Stéphanie Anquetil a interrogé le Premier ministre sur la composition de la Cybercrime Unit et sur le nombre de plaintes enregistrées ces deux dernières années, notamment à travers le Mauritian Cybercrime Online Reporting System (MAUCORS+).

Dans sa réponse, le chef du gouvernement a réaffirmé l'engagement de son administration à protéger les citoyens face à l'évolution rapide des menaces numériques. Créée en 2006 sous l'égide du Central Criminal Investigation Department (CCID), la Cybercrime Unit est chargée de détecter, d'enquêter et de poursuivre les infractions commises dans l'espace numérique.

Le Premier ministre a indiqué que cette unité spécialisée est dirigée par un Assistant Superintendent of Police (ASP) et compte 14 officiers de différents grades, dont un second ASP, une Woman Chief Inspector, un inspecteur, six sergents, une Woman Police Sergeant et quatre constables. Ces officiers sont formés pour traiter les affaires complexes nécessitant une expertise technologique pointue. Les cas peuvent être rapportés dans n'importe quel poste de police ou directement au CCID, avant d'être transmis à la Cybercrime Unit pour enquête approfondie.

Navin Ramgoolam a également expliqué que la police travaille en étroite collaboration avec le Computer Emergency Response Team (Mauritius) (CERT-MU), placé sous la tutelle du ministère des Technologies de l'information, de la communication et de l'innovation. Le CERT-MU gère le MAUCORS+, plateforme nationale permettant aux citoyens et aux entreprises de signaler les incidents de cybersécurité et les délits en ligne. Les plaintes déposées par ce biais et révélant des infractions pénales sont transmises à la Cybercrime Unit, les plaignants étant invités à enregistrer formellement leur déposition.

Entre janvier 2023 et novembre 2025, la Cybercrime Unit a traité 837 affaires, y compris celles issues du MAUCORS+. Au total, 1038 dépositions ont été recueillies auprès de plaignants, témoins et suspects, tandis que 120 personnes ont été arrêtées. Parmi ces affaires, 167 ont été classées pour insuffisance de preuves ou impossibilité de localiser les suspects, quatre ont été abandonnées sur avis du Directeur des poursuites publiques (DPP), 640 sont encore en cours d'enquête, 21 attendent l'avis du DPP et cinq ont été déférées devant la cour. À ce jour, aucune condamnation n'a encore été prononcée.

Le Premier ministre a indiqué avoir sollicité l'assistance de l'Inde lors de sa récente visite officielle. Une équipe du Maharashtra Cyber Department est venue à Maurice du 30 octobre au 5 novembre pour participer à un atelier visant à renforcer les capacités nationales en matière de cybersécurité et de prévention de la cybercriminalité.