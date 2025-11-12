Ile Maurice: Une capacité énergétique jugée suffisante, de nouveaux projets en vue

12 Novembre 2025
L'Express (Port Louis)

La députée de Rodrigues, Roxana Collet, a interrogé le ministre de l'Énergie et des Services publics, Patrick Assirvaden sur la capacité de la Central Electricity Board (CEB) à répondre à la demande énergétique croissante de l'île et sur les projets visant à renforcer la fiabilité du réseau tout en accélérant la transition vers les énergies renouvelables.

Dans sa réponse, Patrick Assirvaden a affirmé que la capacité actuelle de production d'électricité à Rodrigues est suffisante pour satisfaire la demande des ménages, des entreprises et du secteur agricole. La demande maximale enregistrée a atteint 9,53MW le 17 mars 2025, alors que la capacité effective totale du réseau, incluant les centrales thermiques, les parcs photovoltaïques et éoliens, s'élève à 13,7MW. Un système de stockage d'énergie par batterie d'une capacité de 1,5MW/1,5MWh vient compléter le dispositif pour absorber les pics de consommation.

Patrick Assirvaden a annoncé plusieurs projets d'envergure destinés à moderniser l'infrastructure énergétique de Rodrigues. Parmi eux, l'installation de deux nouveaux systèmes de stockage d'énergie à Pointe-Monnier et Grenade d'ici fin 2026, ainsi qu'une nouvelle centrale thermique d'une capacité de 1,9 à 2,5MW prévue pour 2027. Une extension de la centrale photovoltaïque de Grenade est également prévue, de même que la reconversion du parc éolien de Trèfles en une centrale solaire couplée à un système de batteries.

Le ministre a aussi mis l'accent sur la collaboration avec l'Assemblée régionale de Rodrigues (RRA) dans le cadre de la feuille de route Rodrigues Île Verte. Grâce à ce partenariat, 260 kits photovoltaïques totalisant 382kW ont déjà été installés avec le soutien d'organismes internationaux. De plus, deux mini-centrales solaires de 100 kW chacune ont vu le jour à Rivière-Coco et Terre Rouge, exploitées conjointement par la CEB et la RRA.

