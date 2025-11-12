Ile Maurice: Calme apparent entre le MMM et le PTr

L'atmosphère à l'Assemblée nationale, hier, contrastait avec celle de ces dernières semaines entre les deux leaders, Paul Bérenger et Navin Ramgoolam. Après plusieurs jours de spéculations sur une possible cassure entre le Mouvement militant mauricien (MMM) et le Parti travailliste (PTr), tous les regards étaient tournés vers eux pour observer leur attitude et leur langage corporel.

Paul Bérenger est arrivé à l'Assemblée vers 11h20, ponctuel comme à son habitude. Son entrée s'est faite dans un climat plutôt calme. Le leader du MMM a salué les membres du PTr déjà présents, échangeant quelques mots avec eux dans une atmosphère détendue. Peu après, Shakeel Mohamed a rejoint les bancs du gouvernement. Côte à côte sur le front bench, Paul Bérenger et Shakeel Mohamed ont échangé quelques plaisanteries et rires, donnant l'image d'une entente retrouvée entre les deux camps.

Lorsque le Premier ministre, Navin Ramgoolam a pris place, la scène s'est répétée : poignées de main, sourires, échanges amicaux. Les deux leaders ont discuté brièvement, comme si les tensions des semaines précédentes n'avaient jamais existé. Ce ton cordial a semblé rassurer les députés de l'Alliance du changement, qui ont retrouvé une certaine cohésion au sein de l'hémicycle. L'atmosphère s'est même animée lors de la Private Notice Question par Joe Lesjongard.

Les élus du MMM et du PTr se sont relayés pour lui lancer quelques piques. Paul Bérenger s'est exclamé: «To pa onte !» tandis que Shakeel Mohamed lui a lancé : «Don't ask stupid questions.» Le député Ram Etwareea a ajouté, avec humour : «Si pena kestion, asiz twa.»

Cependant, quelques signes de distance subsistent au sein de la majorité. Deux junior ministers, l'un issu du MMM et l'autre du PTr, qui échangeaient habituellement quelques mots en séance, ne se sont pas adressé la parole cette fois-ci durant les PNQ et PMQT. Affaire à suivre...

Autre détail noté : le changement d'attitude d'Adrien Duval. Le député, habituellement incisif à l'égard du Premier ministre, s'est montré plus mesuré et moins critique durant les questions parlementaires.