Ile Maurice: Un an, 4 127 plaintes, 454 ordonnances de protection

La question de la violence domestique a été soulevée par le député de l'opposition Adrien Duval, qui a interrogé le Premier ministre (PM), Navin Ramgoolam, sur le nombre de cas signalés depuis novembre 2024 et sur les mesures de protection accordées aux victimes.

Selon les chiffres communiqués par le Commissioner of Police, entre novembre 2024 et le 5 novembre 2025, 4127 cas de violence domestique ont été enregistrés à travers le pays. Parmi eux, 3042 concernaient des violences physiques. Par ailleurs, 2103 personnes ont été inculpées pour des infractions relevant de la Protection from Domestic Violence Act. Ces chiffres témoignent d'une réalité persistante qui continue de mobiliser les autorités policières et sociales.

Concernant les mesures de protection judiciaire, le PM a expliqué que la loi prévoit différents types d'ordonnances, notamment les Protection Orders, les Occupation Orders, les Tenancy Orders et les Ancillary Orders, délivrés par les tribunaux de district après audition des parties concernées. Entre novembre 2024 et novembre 2025, 970 Interim Protection Orders ont été émises, dont 131 en faveur d'hommes et 839 en faveur de femmes. Ces ordonnances temporaires sont délivrées lorsqu'il existe un risque grave de préjudice avant même que le conjoint mis en cause ne soit entendu. Elles restent en vigueur jusqu'à la décision finale du tribunal.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Après examen des dossiers, les tribunaux peuvent convertir ces ordonnances temporaires en Protection Orders définitives, valables pour une période maximale de 24 mois. Durant la période considérée, 454 ordonnances de protection finales ont été émises, dont 54 pour des victimes masculines et 400 pour des victimes féminines. Le PM a précisé qu'aucune demande d'Occupation, de Tenancy ou d'Ancillary Order n'a été enregistrée auprès de la police.

Navin Ramgoolam a réaffirmé l'engagement de son gouvernement à adopter une politique de tolérance zéro face à la violence domestique. Il a ajouté qu'un nouveau Domestic Abuse Bill est en préparation afin de remplacer la loi actuelle et de renforcer la protection des victimes. Le Premier ministre a également souligné le travail conjoint de la Brigade pour la protection de la famille et du ministère de l'Égalité des genres dans la prise en charge des victimes et la conduite de campagnes de sensibilisation à travers l'île, dans les écoles, lieux de travail, ONG et centres communautaires.