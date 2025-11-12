Ile Maurice: 23 établissements sans base officielle, selon la NLTA

Le député Sandeep Prayag a questionné le ministre Osman Mahomed sur le fonctionnement des services de taxi dans les hôtels. Dans sa réponse, le ministre Mahomed a indiqué qu'un relevé national avait été réalisé en 2022 par la National Land Transport Authority (NLTA) afin d'évaluer la disponibilité et la pertinence des services de taxi dans les hôtels. L'étude avait alors recensé 1079 taxis opérant à partir de 67 hôtels tandis que 23 hôtels ne disposaient d'aucune base de taxis spécifiquement autorisée.

Selon le ministre, plusieurs hôtels ont choisi de ne pas avoir de taxis agréés sur leurs sites, faute d'espace pour les accueillir ou par perception d'un manque de demande. Néanmoins, a-t-il souligné, ces établissements ont souvent recours à des voitures contractuelles, bus privés ou taxis basés à l'extérieur pour assurer les transferts et excursions des clients. «Aucun hôtel ne peut affirmer qu'il n'a pas besoin de taxis pour ses opérations», a lancé Osman Mahomed, dénonçant des pratiques qui tendent à écarter les taxis locaux au profit de systèmes intégrés gérés par des tour-opérateurs ou compagnies de gestion de destination.

Le ministre a observé que ce modèle découle en partie des formules tout compris, où les transferts et excursions sont déjà inclus dans les forfaits proposés aux touristes, limitant ainsi le recours aux taxis indépendants. Il a reconnu que cette intégration verticale du système touristique soulève depuis plusieurs années des préoccupations parmi les acteurs du secteur.

Face à la hausse du nombre de visiteurs, plus d'un million d'arrivées touristiques entre janvier et septembre 2025, le ministère a demandé à la NLTA de mener une nouvelle enquête auprès des 23 hôtels concernés pour déterminer si l'octroi de licences de taxis est justifié. Dans les cas où le manque d'espace est évoqué, il a été demandé à la NLTA d'identifier des emplacements extérieurs alternatifs pour l'installation de stations de taxis, une pratique déjà adoptée dans plusieurs autres établissements hôteliers du pays.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn