Ile Maurice: Grave accident de tyrolienne

Ce qui devait être des vacances paisibles à Rodrigues s'est transformé en cauchemar pour deux Réunionnaises. Depuis le 4 novembre, elles sont bloquées sur l'île après un grave accident survenu lors d'une activité de tyrolienne. Victimes de blessures importantes, elles se retrouvent paralysées des jambes et dépendent entièrement des soins hospitaliers.

L'accident s'est produit alors que les deux femmes participaient à une session de tyrolienne, une activité touristique populaire sur l'île. Selon des témoins, une chute brutale a entraîné des traumatismes sévères aux membres inférieurs. Rapidement prises en charge par les secours locaux, les victimes ont été transportées à l'hôpital Queen Elizabeth de Crève-Coeur.

Une amie proche des victimes raconte, au média réunionnais Free Dom, leur quotidien depuis l'accident : «Nous les avons amenées à l'hôpital. Leurs jambes ne bougent plus. Elles sont complètement alitées. Elles ne peuvent plus supporter la situation, elles pleurent tout le temps. Elles sont démoralisées, au-delà de la douleur physique.» Elle ajoute : «Nous devons les rapatrier au plus vite et leur assurer des soins adaptés. C'est urgent.» Une attente insoutenable et l'absence de décision rapide pour l'évacuation sanitaire. Selon eux, l'assurance et les autorités locales tardent à donner leur feu vert malgré la gravité de la situation. «Chaque jour qui passe est un enfer pour elles», confie un ami.

Selon le Police Press Office de Maurice, les deux femmes ont été admises à l'hôpital le 4 novembre. Leur état de santé n'est pas jugé critique, mais elles ont perdu toute mobilité dans les jambes et nécessitent des soins spécialisés. La police précise que les victimes ont choisi un vol direct vers La Réunion, prévu ce jeudi, et que leur assurance prendra en charge le rapatriement ainsi que les soins nécessaires à leur réhabilitation.

Cet accident soulève aussi des questions sur la sécurité des activités touristiques à Rodrigues. Les organisateurs de tyrolienne doivent désormais répondre aux inquiétudes concernant le respect des normes de sécurité et la prévention des accidents graves. Les autorités locales assurent qu'une enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes de l'incident.

Les proches et amis des victimes espèrent désormais un retour rapide et sécurisé sur leur île, afin qu'elles puissent bénéficier des soins et du soutien psychologique indispensables à leur réhabilitation.