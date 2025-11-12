Ile Maurice: Entre 2015 et 2024 - Plus de Rs 23 millions cumulés pour certains

Le député Kevin Lukeeram a interrogé Navin Ramgoolam, sur les salaires, indemnités et fonctions des conseillers ayant servi sous l'ancien gouvernement entre 2015 et novembre 2024, ainsi que sur leur participation à divers conseils d'administration publics.

Dans sa réponse, le chef du gouvernement a indiqué que 31 conseillers avaient été employés par le Prime Minister's Office (PMO) durant cette période, parmi lesquels 4 Special Advisers, 11 Senior Advisers et 16 Advisers. Il a ajouté que, sous l'ancien régime, un «système soigneusement orchestré» avait permis d'augmenter substantiellement les revenus de certains conseillers nommés sur de nombreux conseils d'administration. Très souvent, ces conseillers touchaient des revenus supérieurs à leur salaire de base», a-t-il souligné.

Navin Ramgoolam a révélé des montants considérables. Ramprakash Maunthrooa, ex-Special Adviser, a perçu un salaire total de Rs 8,1 millions entre janvier 2015 et novembre 2024, tout en siégeant sur 14 conseils et 7 comités. Il a empoché environ Rs 15 millions de board fees, portant son revenu total à Rs 23,1 millions. Autre conseiller cité, Nayen Koomar Ballah, également Special Adviser, a touché un salaire de Rs 3,5 millions et environ Rs 7,5 millions en honoraires de conseil, soit un cumul de Rs 11 millions pour la période allant de février 2023 à novembre 2024.

Du côté des Senior Advisers, Kreedeeo Beekharry a cumulé un salaire de Rs 7,6 millions et Rs 16 millions de board fees entre mars 2015 et novembre 2024, atteignant Rs 23,6 millions au total. Sarah Rawat Currimjee a quant à elle perçu Rs 8,3 millions de salaire et Rs 9 millions de revenus additionnels, soit Rs 17,3 millions au total. Enfin, Ken Arian, conseiller jusqu'en septembre 2021, a touché Rs 3,8 millions de salaire et Rs 11,3 millions en board fees, portant son revenu global à Rs 15,1 millions. Navin Ramgoolam a mentionné un cas atypique d'un conseiller spécialisé en «ojha» payé Rs 32 350 par mois.

Le Premier ministre a affirmé que son gouvernement entendait mettre fin à ces pratiques jugées «arbitraires» et «discrétionnaires». Il a annoncé que la rémunération des futurs conseillers serait désormais régie par des principes transparents et équitables et que les différentes catégories de conseillers feraient l'objet d'une rationalisation.