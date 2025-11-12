Tunisie: Un mort dans le déraillement d'un train transportant du phosphate à Métlaoui

12 Novembre 2025
Tunis Afrique Presse (Tunis)

Tunis — Un assistant conducteur d'un train transportant du phosphate a perdu la vie, hier mardi, à la suite du déraillement de la locomative, dans la région de Jebel Selja, relevant de la délégation de Métlaoui (gouvernorat de Gafsa), a indiqué le porte-parole de la Société nationale des chemins de fer tunisiens (SNCFT), Hassen Miâdi.

La victime était coincée dans la locomotive, qui a basculé dans un ravin, a précisé le responsable dans une déclaration à l'agence TAP.

Selon la même source, l'accident a également fait un blessé, qui n'est autre que le conducteur du train. Ce dernier a été transporté vers une clinique privée de la région pour recevoir les soins nécessaires. Son état de santé est jugé stable.

Et d'ajouter que le train, parti de Redeyef en direction de Métlaoui, tirait 35 wagons chargés d'environ 2 170 tonnes de phosphate.

Les causes du déraillement restent encore indéterminées, en attendant les résultats de l'enquête ouverte pour en préciser les circonstances, a-t-il conclu.

