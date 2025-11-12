Addis-Abeba — L'Éthiopie vient de franchir une étape diplomatique décisive en obtenant le soutien officiel du Groupe africain de négociateurs (GAN) pour organiser la 32e Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques (COP32) à Addis-Abeba en 2027.

Selon le ministère de la Planification et du Développement, cette décision, transmise aujourd'hui au Secrétariat de la CCNUCC, consacre la place de l'Éthiopie à l'avant-garde de la diplomatie climatique mondiale.

Ce succès s'inscrit dans la continuité du deuxième Sommet africain sur le climat (SAC2), tenu à Addis-Abeba en septembre 2025, qui avait rassemblé plus de 26 000 participants et abouti à l'adoption de la Déclaration d'Addis-Abeba, marquant une position africaine unifiée face aux défis climatiques.

L'ambassadeur d'Éthiopie au Brésil, Leulseged, a salué cette avancée, rappelant que l'Éthiopie s'engage résolument à promouvoir des solutions climatiques africaines, portées par le continent lui-même.

Il a ajouté que le succès du SAC2 a profondément transformé la perception mondiale de l'Afrique, passée du statut de « victime du changement climatique » à celui de leader, innovateur et moteur de solutions durables.

La Déclaration d'Addis-Abeba et son Appel à l'action servent désormais de référence pour orienter la participation africaine dans les négociations climatiques internationales.

S'inscrivant dans cette dynamique, l'ambassadeur a évoqué deux initiatives stratégiques lancées sous la direction du Premier ministre éthiopien : le Pacte africain pour l'innovation climatique (ACIC) et le Fonds africain pour le climat (ACF).

Ces mécanismes visent à mobiliser jusqu'à 50 milliards de dollars par an d'ici 2030 afin de stimuler les investissements verts et d'amplifier les solutions climatiques conçues et mises en oeuvre par les Africains.

Enfin, Leulseged a salué le rôle de la Commission de l'Union africaine dans ce processus et réaffirmé l'engagement de l'Éthiopie à transformer les acquis du SAC2 en résultats tangibles, consolidant ainsi le leadership climatique de l'Afrique à l'approche de la COP32 à Addis-Abeba.