Ethiopie: Le vice-Premier ministre Temesgen Tiruneh s'est rendu en visite dans plusieurs sites industriels de Debre Berhan

Addis-Abeba — Le vice-Premier ministre Temesgen Tiruneh a déclaré aujourd'hui avoir effectué une visite de travail dans plusieurs installations industrielles de Debre Berhan.

Dans un message publié sur sa page X, il a souligné que Debre Berhan s'impose désormais comme un centre dynamique du développement industriel en Éthiopie.

Commentant sa visite, il a affirmé : « Les avancées observées aujourd'hui à Debre Berhan témoignent clairement de notre progression vers la transformation structurelle de l'économie, de l'agriculture vers l'industrie. »

Parmi les sites visités, il a cité l'usine de transformation de maïs Brown Foods, récemment inaugurée et pleinement opérationnelle, qu'il a présentée comme une illustration concrète de la mutation industrielle en cours dans le pays.

Temesgen a précisé que cette usine joue un rôle crucial en renforçant les liens entre les producteurs agricoles et le secteur industriel, en réduisant la dépendance aux importations grâce à des produits fabriqués localement, et en créant de nombreuses opportunités d'emploi pour les jeunes.

Il a également mis en avant la contribution de l'usine à la sécurité alimentaire, rappelant que ses produits à base de maïs sont enrichis en vitamines et minéraux, participant ainsi à l'amélioration de la nutrition au niveau national.

Selon lui, cette réalisation distingue l'Éthiopie comme l'un des rares pays africains à produire localement des aliments enrichis de ce type.

En outre, le vice-Premier ministre a insisté sur la portée stratégique de ces initiatives industrielles : « Nos usines, fondées sur l'utilisation d'intrants agricoles locaux, constituent des piliers essentiels du renforcement de notre souveraineté nationale. »