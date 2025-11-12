Madagascar: FPMMF/Fpmmf Gasikara - Un programme pour un développement durable

Mettant en synergie l'éducation, l'alimentation et l'énergie propre, le programme FPMMF - Fpmmf Gasikara s'implante progressivement à Anosy Avaratra et Ambohibao Avaratra, dans la région d'Analamanga. Porté conjointement par FPMMF France, le Crédit Coopératif et Fpmmf-Gasikara, ce programme vise à améliorer durablement le cadre de vie des habitants conformément aux Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations Unies.

Trois axes majeurs

Ce projet contribue à la réalisation de trois grands axes majeurs notamment la lutte contre la faim à travers une agriculture durable, l'accès à une éducation de qualité et la promotion des énergies renouvelables à coût abordable. Pour y parvenir, des sites pilotes ont été créés pour la formation des paysans et le développement de modèles agricoles et d'élevage durables. Les familles bénéficiaires reçoivent également un accompagnement technique et financier pour leurs activités génératrices de revenus (AGR).

280 emplois

Environ 350 bénéficiaires directs, dont 192 femmes, ainsi que 1 400 bénéficiaires indirects profitent du projet. Celui-ci s'appuie sur une équipe composée d'employés permanents, de techniciens, de bénévoles et d'artisans locaux. Près de 280 emplois ont ainsi été créés, dont la moitié de façon durable. D'une durée initiale de 12 mois, le projet s'est déroulé du 29 novembre 2022 au 29 novembre 2023, avec une légère prolongation pour des ajustements budgétaires.

Solidarité

À travers cette initiative, le FPMMF et le Fpmmf/Gasikara démontrent que le développement durable est possible grâce à la solidarité entre partenaires internationaux et organisations locales. Le projet permet aux familles d'accéder à un revenu stable, de bénéficier d'une éducation enrichissante et d'intégrer les énergies propres comme moteur de développement rural.