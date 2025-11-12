Madagascar: Tournoi « Ankizy milalao » - Succès retentissant de la première édition

12 Novembre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)

Le premier tournoi « Ankizy milalao » orchestré par l'Analakely Football Academy a tenu toutes ses promesses, ce week-end sur les terrains synthétiques de Betongolo. L'esprit de convivialité et le fair-play au sein des écoles de foot et académies participantes étaient au rendez-vous.

Les terrains synthétiques de Betongolo étaient en effervescence ce week-end, lors de la toute première édition du tournoi de football « Ankizy milalao ». Organisé par l'Analakely Football Academy (AFA), cet événement dédié aux jeunes talents a rassemblé pas moins de quatre-vingts équipes venues de la région d'Analamanga et de ses environs. Cinq catégories étaient au programme : des U7 aux U13, sans oublier une section réservée aux seniors dames, pour un spectacle sportif inclusif et familial.

Sous un soleil généreux, les matchs se sont enchaînés avec intensité, mettant en lumière la passion du football chez les plus jeunes. Des duels acharnés, des buts spectaculaires et une ambiance électrique ont marqué ces deux jours de compétition. L'initiative vise à promouvoir le sport chez les enfants, en encourageant la pratique régulière et le fair-play, tout en offrant une plateforme aux académies et écoles de foot locales pour briller. Steve Princy Manitriniaina, responsable au sein d'AFA Analakely, n'a pas caché sa satisfaction à l'issue de l'événement.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« Un grand merci à toutes les écoles participantes, aux jeunes joueurs pour leur belle performance, aux staffs organisateurs, ainsi qu'à toutes les parties prenantes pour leur implication et leur soutien et à nos sponsors pour leur précieuse contribution. Cette première édition n'est qu'un début, nous ferons de notre mieux pour nous améliorer et offrir une expérience encore meilleure lors des prochaines éditions », a-t-il déclaré, soulignant l'ambition de pérenniser et d'embellir ce rendez-vous annuel.

Heriniaina Samson

- Catégorie U7 : LMAN FOOT

- Catégorie U9 : LA MASIA

- Catégorie U11 : LES AS DE TANA

- Catégorie U13 : JSEM

- Catégorie Féminine Elite : NAKAMA

Lire l'article original sur Midi Madagasikara.

Tagged:
Copyright © 2025 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.