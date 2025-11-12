Madagascar: Tournoi « Ankizy milalao » - Succès retentissant de la première édition

Le premier tournoi « Ankizy milalao » orchestré par l'Analakely Football Academy a tenu toutes ses promesses, ce week-end sur les terrains synthétiques de Betongolo. L'esprit de convivialité et le fair-play au sein des écoles de foot et académies participantes étaient au rendez-vous.

Les terrains synthétiques de Betongolo étaient en effervescence ce week-end, lors de la toute première édition du tournoi de football « Ankizy milalao ». Organisé par l'Analakely Football Academy (AFA), cet événement dédié aux jeunes talents a rassemblé pas moins de quatre-vingts équipes venues de la région d'Analamanga et de ses environs. Cinq catégories étaient au programme : des U7 aux U13, sans oublier une section réservée aux seniors dames, pour un spectacle sportif inclusif et familial.

Sous un soleil généreux, les matchs se sont enchaînés avec intensité, mettant en lumière la passion du football chez les plus jeunes. Des duels acharnés, des buts spectaculaires et une ambiance électrique ont marqué ces deux jours de compétition. L'initiative vise à promouvoir le sport chez les enfants, en encourageant la pratique régulière et le fair-play, tout en offrant une plateforme aux académies et écoles de foot locales pour briller. Steve Princy Manitriniaina, responsable au sein d'AFA Analakely, n'a pas caché sa satisfaction à l'issue de l'événement.

« Un grand merci à toutes les écoles participantes, aux jeunes joueurs pour leur belle performance, aux staffs organisateurs, ainsi qu'à toutes les parties prenantes pour leur implication et leur soutien et à nos sponsors pour leur précieuse contribution. Cette première édition n'est qu'un début, nous ferons de notre mieux pour nous améliorer et offrir une expérience encore meilleure lors des prochaines éditions », a-t-il déclaré, soulignant l'ambition de pérenniser et d'embellir ce rendez-vous annuel.

- Catégorie U7 : LMAN FOOT

- Catégorie U9 : LA MASIA

- Catégorie U11 : LES AS DE TANA

- Catégorie U13 : JSEM

- Catégorie Féminine Elite : NAKAMA