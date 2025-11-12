Togo: Gomado et ses nouveaux Adjoints investis - Enfin commence la mission !

Ils sont depuis la matinée de ce 12 Novembre 2025, officiellement les nouveaux décideurs de la Commune de Golfe 1 (Bè Afédomé). Eux ce sont Joseph Koamy Gbloekpo Gomado, en qualité de Maire principal, et ses Adjoints, (1ère) Dagban Ayawavi Djidbodi, (2ème) Djondo-Mama Dossèvi, (3ème) Ywassa Rachel M-C K. W. et (4ème) Sowou Komi Nyassa. Ces nouveaux responsables de l'exécutif communal de Golfe 1 ont été officiellement investis dans leur mission, celle de présider à la destinée de cette importante commune de la préfecture du Golfe, par le préfet Kossivi Agbodan. Ainsi, ils devront durant les six prochaines années décider au nom des administrés.

Maire réélu de la commune de Golfe 1, Joseph Koamy Gboekpo Gomado, a placé ce nouveau mandat à lui confié par les administrés et les conseillers municipaux ensuite, sous le signe de « la continuité d'un engagement ». Et, a-t-il continué, « cette cérémonie de passation de charge que nous vivons, bien qu'elle se fasse dans un contexte de reconduction, revêt une portée symbolique forte : celle de la continuité dans le service public, dans la loyauté républicaine, et surtout dans la volonté commune de faire avancer notre territoire ». s'il a félicité les nouveaux élus locaux de la commune, il n'a pas manqué de saluer le travail accompli ensemble avec les membres sortants. « Je salue également les membres sortants du précédent bureau exécutif. Recevez toute ma reconnaissance. Vous avez posé des pierres solides, affronté des tempêtes, semé des graines. Et aujourd'hui, c'est sur ce socle que nous allons construire plus haut, plus fort, plus solidairement », a-t-il dit. Aussi, a lancé l'élu local, « ce que vous avez semé doit continuer à porter du fruit ».

M. Gomado, fidèle à sa ligne de conduite, celle de voir tous les élus locaux former un seul corps pour travailler ardemment pour le grand bonheur des administrés, a engagé ce nouveau mandat sur les sentiers d'une cohésion sociale. « Chers collègues, chers amis, l'heure n'est plus à la division. Elle est à l'unité, à l'écoute mutuelle, à la coopération. C'est ensemble, dans l'amour, le respect et la responsabilité que nous pourrons bâtir une commune plus humaine, plus résiliente et plus prospère. Je tends la main à tous. L'exécutif communal que je conduis se veut inclusif, ouvert et tourné vers l'intérêt général. Nous devons conjuguer nos intelligences, nos réseaux et nos forces pour répondre aux besoins des populations », a-t-il indiqué, avant de poursuivre, « en ce qui concerne les grandes lignes ou les secteurs prioritaires de cette nouvelle mandature, nous devons nous asseoir ensemble pour les définir, en toute lucidité, en toute transparence, tout en nous appuyant sur notre Plan de Développement Communal (PDC), qui reste notre boussole ».

En tout cas, promet-il, « nous ouvrons une nouvelle page, et elle sera belle. Mais elle ne s'écrira pas seule. Elle s'écrira avec vous, avec nous, dans la fraternité, la discipline, le dialogue, et surtout avec une volonté inébranlable de faire rayonner notre chère commune du Golfe 1 ».

Des encouragements et sages conseils ont été prodigués à la nouvelle équipe dirigeante et à tout le Conseil communal (composé des 23 Conseillers élus) par le Préfet du Golfe, qui souhaite les voir tous s'impliquer dans la vie communale, et faire montre d'un sens élevé de civisme au service des populations et jouer pleinement leur fédérateur dans la communauté.

Avant leur installation, une première phase de la cérémonie a consisté au passage en revue et une vérification minutieuse des différents documents régissant la vie et la gouvernance locale à la tête de cette commune.

Bonne mission à cette nouvelle équipe dirigeante de Golfe 1 !