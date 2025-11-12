Sénégal: Santé - Le pays et le Global Financing Facility, unis pour un avenir plus sain

12 Novembre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par Mariama Dieme

L'État du Sénégal par le biais du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a noué un partenariat avec le Global Financing Facility (GFF). Le but est de mobiliser des ressources innovantes, alignées sur les priorités nationales, pour renforcer le système de santé et garantir un avenir plus sain pour tous les Sénégalais.

Équité, qualité des soins, digitalisation, financement durable et bonne gouvernance sont les leviers prioritaires que le Sénégal active avec ses partenaires.

« Le partenariat avec le GFF mobilise des ressources innovantes, alignées sur les priorités nationales, pour renforcer le système de santé et garantir un avenir plus sain pour tous », renseigne une note du ministère de la Santé publiée mercredi.

Il convient de noter que le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Dr Ibrahima Sy, a accueilli à Dakar le Groupe des Investisseurs du Global Financing Facility (GFF) pour une réunion de gouvernance d'une importance capitale.

À cette occasion, le ministre a réaffirmé l'engagement prioritaire du Sénégal en faveur de la santé des femmes, des adolescentes et des enfants. Cette réunion, organisée alors que le GFF célèbre une décennie d'impact, témoigne, selon, de la reconnaissance des progrès réalisés par le Sénégal.

« Grâce à des réformes et des investissements stratégiques, le pays a significativement réduit la mortalité maternelle et infantile tout en améliorant l'accès aux soins de santé primaires », lit-on dans le document.

