Congo-Kinshasa: Pluie diluvienne à Kinshasa - Au moins 2 morts, de nombreux sinistrés et des infrastructures détruits

La pluie diluvienne qui s'est abattue sur la ville de Kinshasa dans la nuit du mardi à ce mercredi 12 novembre a causé d'importants dégâts avec au moins deux morts enregistrés, notamment sur l'avenue Assossa dans la commune de Bumbu et sur l'avenue Matondo au quartier Mwanantulu dans la commune de Selembao. Des inondations ont été signalées dans presque toutes les communes basses de la capitale, dues principalement aux crues des rivières, à l'insuffisance ou à l'absence de canalisations.

Plusieurs infrastructures majeures ont été touchées, notamment deux ponts cassés entre Kauka et Matonge dans la commune de Kalamu. Les rivières Ndjili et Nsanga ont débordé, inondant plusieurs quartiers de Masina, N'djili et Limete où des familles se retrouvent sans abri.

Le marché Lufungula à Lingwala est devenu inaccessible, et d'autres marchés dont celui de Kalembelembe ont également subi des dégâts. La commune de Selembao est confrontée à des inondations causées par la rivière Makelele et à une progression inquiétante de l'érosion sur ses collines.

Dans la commune de Kintambo, plusieurs avenues et habitations ont été submergées, rendant difficile la circulation des véhicules et des piétons.

Cette catastrophe s'inscrit dans un contexte récurrent d'inondations à Kinshasa, aggravé par le mauvais état des infrastructures d'évacuation des eaux et le changement climatique, qui amplifie la fréquence et l'intensité des phénomènes météorologiques extrêmes.

Les dégâts matériels sont importants, et les autorités sont appelées à renforcer les mesures de prévention et d'intervention pour limiter l'impact sur les populations vulnérables.

Lors des pluies diluviennes la saison dernière, la rivière N'djili avait débordé, sortant de son lit et faisant plusieurs centaines de sans-abris et de nombreux décès.

Les autorités avaient alors appelé les familles qui résident dans des quartiers marécageux à déménager pour se mettre à l'abri du danger.