Congo-Kinshasa: Combats intenses entre M23 et Wazalendo signalés à Masisi

De violents combats ont éclaté dans le territoire de Masisi, au Nord-Kivu, opposant les rebelles de l'AFC/M23 aux groupes armés locaux connus sous le nom de Wazalendo, notamment dans le secteur de Nyamaboko, groupement Osso-Banyungu, ce mercredi 12 novembre 2025.

Selon des sources locales, les localités de Ngululu et Kataandwa ont particulièrement subi les affrontements, avec des avancées signalées des deux camps : les Wazalendo ont occupé le village de Mulema, tandis que l'AFC/M23 a pris le contrôle du village de Karere, situé à environ 3 kilomètres du centre de Kazinga.

Ces combats aggravent la crise humanitaire, provoquant des déplacements massifs de populations vers des zones plus sûres.

Par ailleurs, dans la cité de Mwesso, un calme précaire a été observé ce mercredi matin, après une nuit agitée marquée par des crépitements de balles qui ont semé la panique.

Des rebelles de l'AFC/M23 ont tiré en l'air après avoir appris le décès de l'un de leurs officiers, tué lors d'une embuscade tendue par les Wazalendo sur l'axe Mokoto-Kibarizo.

Lors de ces tirs, un civil a été blessé par une balle perdue à Mbuhi, provoquant un mouvement de panique au sein de la population, selon des sources concordantes.

Jusqu'en début d'après-midi ce mercredi, la situation demeurait très volatile, avec de nombreuses zones toujours sous occupation des belligérants (rebelles et Wazalendo), rendant difficile l'accès à l'aide humanitaire et exacerbant la crise humanitaire locale.