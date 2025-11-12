Sénégal: Momar Ndao, président de l'Ascosen - « Des efforts sont faits par SENELEC pour améliorer la qualité des services »

La Direction Générale de Senelec a organisé hier, mardi 11 novembre 2025, une visite guidée des associations de consommateurs sur les sites du Dispatching national (Mbao), de Hann et de Bel Air. A l'issue de cette visite, le président de l'Ascosen Momar Ndao a salué les efforts qui sont faits par Senelec dans le sens des investissements pour améliorer la qualité des services offerts aux consommateurs.

« On se rend compte des efforts qui sont faits dans le sens des investissements pour améliorer la qualité des services offerts aux consommateurs. Ce qui est une grande fierté nationale ». Ces propos sont de Momar Ndao, président de l'Association des consommateurs du Sénégal (Ascosen). Il s'exprimait hier, mardi 11 novembre, lors d'une visite guidée des associations de consommateurs sur les sites du Dispatching national (Mbao), de Hann et de Bel Air, organisée par la Direction Générale de Senelec « Nous sommes très heureux de voir qu'il y a aujourd'hui la connectivité avec le gaz. Le gas to power est une réalité. Selon certaines estimations, on peut baisser le prix du Kilowatt/heure en utilisant le gaz. Parfois ça peut aller jusqu'à 16 ou 17 francs le kilowatt-heure sur le prix du courant », indique-t-il. Selon lui, si on généralise l'utilisation du gaz, on aura des coûts beaucoup plus faibles qui pourraient impacter de manière significative le prix de l'électricité. Il informe par ailleurs que les associations des consommateurs sont en train de travailler pour que l'État revoie la facturation afin qu'elle puisse être plus à même de répondre aux spécificités de la demande actuelle. « Aujourd'hui nous avons plus de de gens qui ont des appareils qui consomment et que par conséquent, nous devons revoir la géographie du tarif pour permettre donc de prendre en considération cette nécessité », a-t-il plaidé.

Arona Baldé, directeur de l'exploitation du système et des achats à Senelec a fait part que Senelec est en train de mettre en place des techniques pour pouvoir optimiser les coûts de production. « Nous sommes dotés d'outils numériques qui embarquent des technologies reposant sur de l'intelligence artificielle, qui nous permettent aujourd'hui de pouvoir optimiser les coûts de production. L'un des principaux défis de l'Etat actuel, c'est la baisse des prix du kilowatt heure. Cette baisse passe par l'utilisation du gaz mais également la maitrise du processus de production et surtout de l'optimisation des couts », soutient-il.