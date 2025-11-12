La région de Saint-Louis a enregistré à la date du lundi 10 novembre, 312 cas positifs dont 07 cas simples suivis à domicile, 19 décès et 286 cas guéris et zéro cas hospitalisé. L'annonce est faite par la Directrice régionale de la Santé de Saint-Louis. Docteur Seynabou Ndiaye qui révèle que le dispositif de riposte est toujours actif malgré la tendance baissière notée depuis quelques temps.

La Directrice régionale de la Santé de Saint-Louis, Dr Seynabou Ndiaye, a renseigné hier sur la situation actuelle relative à l'épidémie de fièvre de la vallée du Rift au niveau de la région. « Pour ce qui concerne la région de Saint-Louis, il faut dire que depuis que l'épidémie a commencé le 21 septembre 2025, nous en sommes aujourd'hui au total à 312 cas positifs enregistrés. Nous avons eu deux nouveaux cas positifs. Depuis que ça a commencé, nous avons eu 19 décès que nous déplorons. Actuellement, nous avons 07 cas simples qui sont suivis à domicile.

Au total, 286 cas sont déclarés guéris et nous n'avons pas de malades hospitalisés », a-t-elle fait savoir avant de rappeler que sur l'ensemble des 312 cas, 77 cas confirmés sont enregistrés dans le district de Saint-Louis, 125 cas confirmés dans le district de Richard Toll, 55 dans le district de Dagana, 44 dans le district de Podor et 11 dans le district de Pété. Pour ce qui concerne maintenant le dispositif de riposte à l'épidémie de fièvre de la vallée du Rift, la directrice régionale de la Santé a précisé qu'actuellement, les activités les plus importantes déroulées sur le terrain sont des activités de communication, c'est-à-dire la communication de risque et l'engagement communautaire.

« Il y a des actions conjointes sur les foyers et si éventuellement nous avons des cas graves, la prise en charge des cas. Nous avons reçu, avec le service de l'élevage, 8000 doses de vaccins ainsi que des répulsifs pour ce qui concerne le secteur de l'élevage », a indiqué Dr Seynabou Ndiaye. Elle a rassuré aussi que les opérations de saupoudrage, récemment suspendues à cause d'une rupture de stock du produit, reprendront sous peu.

« Nous avons un partenaire qui a déjà lancé le marché pour pouvoir acquérir le produit et nous permettre de recommencer les activités de saupoudrage que nous devons continuer pour encore une certaine période. C'est vrai que nous notons aussi qu'il y a un dessèchement des points d'eau surtout dans le département de Saint-Louis mais cela n'empêche qu'on doit continuer à faire des actions conjointes pour vraiment déclarer les foyers éteints effectivement », a-t-elle expliqué avant de rassurer que le combat se poursuivra toujours pour l'éradication complète de cette maladie à fièvre de la vallée du Rift.