Sénégal: Podcast « mémoires de tirailles » - La parole retrouvée des anciens combattants

C'est un voyage sonore au coeur de l'histoire et de la mémoire collective que proposent la Maison de l'Oralité et du Patrimoine « KËR LEYTI » et l'ambassade de France au Sénégal. Le podcast « Mémoires de tirailleurs » lancé hier, lundi 10 novembre, donne la parole aux anciens tirailleurs sénégalais et à leurs familles pour explorer la transmission intergénérationnelle de la mémoire.

Dans une salle remplie, des voix profondes, émues, parfois tremblantes, s'élèvent des hauts parleurs. Elles racontent la guerre, les blessures, le courage, les espoirs, la dignité. De Ziguinchor à Podor en passant par Salémata, la Maison de l'Oralité et du Patrimoine « KËR LEYTI », avec le soutien de l'Ambassade de France, fait revivre les voix d'anciens soldats sénégalais qui ont combattu sous le drapeau français, au prix de leur jeunesse et parfois de leur vie. C'est à travers un podcast intitulé « Mémoires de tirailleurs ». Lancé hier, lundi 10 novembre, à l'Institut français de Dakar, en présence d'anciens combattants, de leurs familles, des autorités, des chercheurs, de l'ambassadrice de France, le récit sonore explore la transmission intergénérationnelle de la mémoire.

« Le but de ce podcast, c'est d'arriver à entendre les récits authentiques, de tirailleurs encore vivants, parce que la transmission intergénérationnelle ne doit pas être rompue. Et dans la démarche du récit authentique, le podcast audio est aujourd'hui l'outil le plus léger pour toucher les gens où qu'ils soient. Il suffit juste d'avoir un dictaphone, un téléphone portable pour pouvoir, de leur voiture ou ailleurs, écouter », a fait savoir le fondateur de la Maison de l'Oralité et du Patrimoine « KËR LEYTI » et réalisateur du podcast, Pr Massamba Guèye.

Selon lui, «le podcast a une vocation pédagogique et une vocation aussi scientifique : faire taire les mensonges autour des tirailleurs et générer un récit nouveau sur leur vie avant d'être tirailleurs, leur vie dans l'armée et leur vie après leur engagement militaire ». En effet, le podcast « Mémoires de tirailleurs » entre dans le cadre de la recherche de vérité. Tout de même, précise Pr Massamba Guèye : « Nous ne sommes pas allés faire une enquête d'inquisition mais nous sommes allés voir les tirailleurs dans une disposition d'écoute ».

Plus qu'une simple œuvre documentaire, « Mémoires de tirailleurs » se veut un espace de parole et de reconnaissance. « C'est en fait un espace de parole pour nous, pour les tirailleurs, qu'ils puissent raconter leur histoire, donner leur vérité, donner leur ressenti de la vie qu'ils ont menée. C'est l'histoire aussi de leur famille et de la France et du Sénégal et d'autres pays. C'est aussi un espace, un acte de reconnaissance pour nous, d'hommage aux tirailleurs qui ont risqué leur vie pour la liberté dans le monde et aussi un acte de transmission pour que les jeunes générations puissent voir, entendre ce qu'a été cette histoire des tirailleurs », a déclaré l'Ambassadrice de France au Sénégal, Christine Fages.

Le Directeur des archives du patrimoine historique des Forces Armées sénégalaises, le colonel Saliou Ngom est également revenu sur l'importance du podcast. « Je crois que, après avoir regardé ce podcast, je me suis dit que, peut-être, nous avons un autre outil qui va nous permettre d'avancer vers la vérité historique parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'on est dans la dynamique de la recherche de cette vérité historique. Et puis, avec un témoignage de quelqu'un qui a fait cette guerre-là, qui est un tirailleur sénégalais, je crois qu'on ne peut plus se permettre de ne pas pouvoir aller vers cette direction-là », a indiqué le colonel Saliou Ngom. Selon lui, le musée des Forces Armées est prêt à accompagner le projet.

La Maison de l'Oralité et du Patrimoine « KËR LEYTI » a réalisé 20 podcasts en wolof et en français qui recueillent des voix des tirailleurs sénégalais et de leur familles.