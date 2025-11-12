Sénégal: Petites et moyenne entreprise - La CCIAD et Pulsar Group accélèrent la transition numérique

La Chambre de Commerce, d'Industrie et d'Agriculture de Dakar (CCIAD) et Pulsar Group ont organisé hier mardi, une journée de sensibilisation consacrée à la transformation digitale des TPE et PME sénégalaises. Objectif : favoriser l'adoption d'outils numériques simples et accessibles pour renforcer la compétitivité des entreprises locales dans un marché en mutation rapide.

Pour Mbaye Chimère Ndiaye, secrétaire général de la CCIAD, le numérique n'est plus un choix mais une nécessité.

« La transformation digitale est désormais incontournable pour les TPE et PME, qui représentent plus de 98 % du tissu économique national », a-t-il souligné, évoquant la productivité, le financement et la compétitivité comme défis majeurs à relever.

Au cœur de l'événement, Pulsar Group a présenté Zeina, une application tout-en-un facilitant la gestion des petites entreprises. Ses fonctionnalités - comptabilité simplifiée, vente en ligne et modules de formation - reposent sur trois axes : inclusion numérique, financière et économique. L'objectif est de démocratiser l'accès aux solutions digitales, même pour les structures les plus modestes.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Plusieurs institutions ont salué cette initiative. Fallou Ndiaye (FNPEF) a qualifié le digital d'« outil incontournable », tandis que Souleymane Faye l'Agence de Développement et d'Encadrement des Petites et Moyennes Entreprises (ADEPME) a exhorté les entrepreneurs à s'approprier Zeina. Pour El Hadj Maguette Wane, représentant du Secrétariat d'État chargé du Développement des PME-PMI, cette collaboration entre la CCIAD et Pulsar illustre « un modèle d'action concrète en faveur du secteur privé ».

Cette démarche s'inscrit dans la stratégie nationale "Sénégal 2050", qui ambitionne de faire du pays un pôle technologique de référence en Afrique de l'Ouest, en soutenant un écosystème entrepreneurial plus innovant et inclusif.