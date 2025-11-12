Sénégal: Diass sécurise son foncier - Plus de 4 700 titres prêts grâce au PROCASEF

La commune de Diass vient de franchir une étape déterminante dans la sécurisation foncière avec la mise en service officielle de son nouveau bureau foncier et la finalisation de plus de 4 700 titres de propriété, prêts à être remis aux habitants sur un total de 10 000 demandes recensées. Cette avancée s'inscrit dans le cadre du Projet Cadastre et Sécurisation Foncière (PROCASEF), financé par la Banque mondiale à hauteur de 80 millions de dollars et déployé dans 138 communes du pays.

Inauguré un an et cinq mois après la pose de la première pierre, le bureau foncier de Diass constitue, selon le maire Mamadou Ndione, un outil moderne au service d'une gestion « transparente, inclusive et sécurisée ». Les levées topographiques réalisées sur le terrain, en présence des populations concernées, ont permis d'élaborer un cadastre fiable, gage de prévention des litiges. Le maire a salué le travail conjoint du PROCASEF, des autorités administratives et des chefs de villages, tout en remerciant le sous-préfet de Sindia, El Hadji Djiby Bocoum, pour son rôle dans la validation des délibérations.

Une cérémonie symbolique de remise des premiers titres s'est tenue hier à la mairie, prélude à une vaste opération de distribution dans les villages. M. Ndione s'est également prononcé sur la question sensible des « zones rouges », où des habitations se superposent à des titres antérieurs, promettant un règlement concerté sous la supervision du PROCASEF.

Avec cette dynamique, Diass s'affirme comme un modèle de gouvernance foncière locale, conjuguant modernisation administrative, inclusion citoyenne et sécurisation durable des droits de propriété.

