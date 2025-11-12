Dakar accueillera la 2e édition des Awards de la jeunesse africaine (Aja), un événement panafricain majeur dédié à la promotion du leadership, de l'innovation et de l'entrepreneuriat des jeunes sur le continent.

«Placée sous le thème « Tech & Souveraineté Numérique », cette édition sera co-organisée par Ecobank Sénégal et Ecobank Côte d'Ivoire, deux filiales phares du groupe Ecobank, engagées ensemble pour bâtir une jeunesse africaine autonome, connectée et actrice de sa propre transformation », renseigne un communiqué de presse.

Avec plus de 60 % de la population africaine âgée de moins de 25 ans, la jeunesse représente le cœur battant de la transformation du continent. En soutenant les Aja, Ecobank réaffirme son rôle de catalyseur de l'inclusion financière et de la transformation numérique.

«La banque s'appuie sur ses solutions digitales : Ecobank Mobile & Omni, pour faciliter l'accès aux services financiers et stimuler l'autonomisation économique des jeunes et des entrepreneurs africains. Ce partenariat s'inscrit dans la vision d'Ecobank de bâtir une souveraineté technologique et économique africaine à travers la formation, l'innovation et l'investissement responsable », explique-t-on.

La co-organisation des Aja 2025 par Ecobank Sénégal et Ecobank Côte d'Ivoire symbolise la synergie régionale au sein du groupe et son engagement concret dans la zone Uemoa.

« En soutenant les Aja 2025, Ecobank Sénégal confirme sa volonté d'être un hub d'inclusion financière et numérique. Dakar devient ainsi le point de convergence entre les talents africains et les opportunités du futur. Nous croyons profondément que chaque jeune Africain doit pouvoir accéder aux outils du numérique pour créer, innover et impacter. », a déclaré Sahid Yallou, Directeur général d'Ecobank Sénégal.

Paul-Harry Aithnard, Directeur général d'Ecobank Côte d'Ivoire et Directeur régional exécutif Uemoa, ajoute : « La souveraineté numérique africaine se construira par l'éducation, la technologie et la coopération. À travers les Aja, Ecobank réaffirme son engagement à accompagner la jeunesse africaine dans la création d'un modèle économique inclusif et durable. ». De plus, le parrainage de Paul-Harry Aithnard, confère à l'événement une portée stratégique, en phase avec les ambitions du groupe de renforcer les écosystèmes économiques jeunes et digitaux.

Créés par la journaliste franco-sénégalaise Diara Ndiaye, les Awards de la jeunesse africaine (Aja) récompensent et accompagnent les jeunes talents du continent et de la diaspora. Pour cette deuxième édition, près de 3 000 candidatures ont été reçues, illustrant l'enthousiasme croissant suscité par l'initiative. L'événement réunira, le jour J, environ 300 entrepreneurs et étudiants issus de nombreux pays africains, autour d'un programme alliant remise de prix, sessions de mentorat, panels stratégiques et accompagnement post-événement sur 12 mois. Ecobank y bénéficiera d'une visibilité institutionnelle forte, avec une présence de marque sur l'ensemble du dispositif et un espace dédié à l'innovation financière et aux solutions numériques pour les jeunes entrepreneurs.

En soutenant les AJA 2025, Ecobank réaffirme son ambition de bâtir un futur africain plus inclusif, où chaque jeune, chaque idée et chaque projet trouvent leur place au sein d'un écosystème financier intégré et digitalisé. Ce partenariat entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire illustre concrètement la co-construction panafricaine et le rôle d'Ecobank comme trait d'union entre la jeunesse, l'innovation et la souveraineté numérique.

À propos des AJA (Awards de la Jeunesse Africaine)

Les AJA sont une initiative panafricaine visant à promouvoir, accompagner et célébrer la jeunesse africaine et de la diaspora. Créés en 2023, ils visent à former et propulser une nouvelle génération de leaders à travers un programme annuel de mentorat, d'incubation et de visibilité internationale.

À propos d'Ecobank

Le Groupe Ecobank est le premier groupe bancaire privé panafricain, doté d'une expertise africaine inégalée. Présent dans 34 pays d'Afrique subsaharienne, ainsi qu'en France, au Royaume-Uni, aux Émirats arabes unis et en Chine, sa plateforme panafricaine unique offre une passerelle unique pour les paiements, la gestion de trésorerie, le commerce et l'investissement.