Afrique de l'Ouest: La Côte d'Ivoire lève 46,400 milliards FCFA de bons du trésor sur le marché financier de l'UEMOA

12 Novembre 2025
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Oumar Nourou

En vue de financer son budget, l'Etat Côte d'Ivoire a levé le mardi 11 novembre 2025 sur le marché financier de l'UEMOA la somme de 59,054 milliards de FCFA à l'issue de son émission d'adjudication de bons du trésor de 49 jours organisée en partenariat avec UMOA-Titres.

Le montant mis en adjudication était de 70 milliards de FCFA. Les soumissions globales des investisseurs se sont élevées à 79,274 milliards de FCFA. Ce qui correspond à un taux de couverture du montant mis en adjudication de 113,25%.

Le montant des soumissions retenu est de 59,054 milliards de FCFA et celui rejeté à 20,220 milliards de FCFA. Ce qui donne un taux d'absorption de 74,49%.

Les investisseurs dont les soumissions ont été retenues, se retrouveront avec un rendement moyen pondéré de 5,50%.

L'émetteur s'est engagé à payer les bons le premier jour ouvré suivant la date d'échéance fixée au 30 décembre 2025. Quant au paiement des intérêts, il se fera d'avance et précompté sur sa valeur nominale de ces bons.

