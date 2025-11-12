Ile Maurice: Les multiples casquettes de Kavish Pultoo

Le parcours professionnel et les missions officielles de Kavish Pultoo ont fait l'objet d'une question parlementaire du député Nitish Beejan, adressée au Premier ministre. Le parlementaire souhaitait obtenir des précisions sur les postes occupés par Kavish Pultoo dans les ministères, organismes publics et corps parapublics depuis 2015, ainsi que sur ses conditions de rémunération et les voyages effectués à l'étranger.

Dans sa réponse, le chef du gouvernement a indiqué que Kavish Pultoo avait débuté sa carrière à la Mauritius Broadcasting Corporation (MBC) en 2015 comme journaliste reporter d'images, un poste permanent et pensionnable. En 2017, sa fonction a été requalifiée en News Editor/ Senior News Editor, avec un salaire mensuel de Rs 53200 et des allocations totalisant Rs 13 960. À ce titre, il a accompagné l'ancien PM lors de deux missions officielles à New York et en Inde en 2017 et 2019, pour un coût global de Rs309 376,84, entièrement assumé par la MBC.

Le 18 février 2020, Kavish Pultoo a été recruté, sur une base contractuelle, en tant qu'Aviser on Information Matters au PMO, puis affecté au ministère de la Santé et du bien-être. Sa rémunération mensuelle s'élevait alors à Rs 59700, avec des allocations de Rs 15 365. Son contrat a été renouvelé en février 2021 avant qu'il ne soit promu Senior Adviser on Policy and Communication Matters au même ministère, avec un salaire global de Rs 109 630, porté à Rs 119 065 lors de la reconduction de son contrat en 2022.

Le 1er juillet 2022, il a été nommé Director, Information Services, avec un salaire de Rs 100 750 et des allocations de Rs 44 930, soit un total mensuel de Rs 145 630. Il a également été désigné membre du conseil d'administration de la MBC du 7 juillet 2022 à mars 2024, où il a siégé au Programmes Committee, à l'Audit and Risk Management Committee et au Corporate Governance Committee, percevant Rs 312 000 pour ces fonctions.

En février 2024, Kavish Pultoo a accédé au poste de Senior Adviser on Communication and Strategic Matters au PMO, avec un salaire de Rs 128 875 et des allocations de Rs 22 470. Son contrat a pris fin le 15 novembre 2024, après quoi il a brièvement repris ses fonctions à la MBC avant de démissionner le 21 janvier 2025.

Entre 2015 et 2024, Kavish Pultoo a participé à dix missions à l'étranger, dont huit aux côtés de l'ancien PM, pour un coût total de Rs 1359 997,57. L'une d'elles, effectuée en mai 2024, concernait une mission urgente de sécurité avec Lilram Deal, ancien Acting Director de la Counter Terrorism Unit.