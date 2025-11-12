Ile Maurice: Un automobiliste accuse la police d'un vol de Rs 4 500

12 Novembre 2025
L'Express (Port Louis)
Par Julien Magdeleine

Un simple contrôle routier aurait tourné au cauchemar pour un automobiliste, lundi soir, à L'Aventure. Ce dernier, âgé de 31 ans affirme qu'une somme de Rs 4 500 aurait disparu après que des policiers ont fouillé son véhicule sans autorisation. Une enquête interne a depuis été ouverte.

Les faits se seraient produits vers 21 h 55 sur la route royale à L'Aventure, alors que le conducteur circulait à bord d'un pick-up noir. Intercepté par une patrouille pour une vérification de routine, il aurait été invité à présenter son permis de conduire - document qu'il ne possédait pas sur lui. Selon sa version, un officier aurait ensuite fouillé le véhicule et exigé qu'il vide ses poches.

L'automobiliste soutient avoir sorti Rs 4 500 de son pantalon et posé l'argent près de l'accoudoir. Après la fouille, les agents lui auraient ordonné de quitter les lieux. Ce n'est qu'un peu plus loin, en reprenant la route, qu'il se serait aperçu que la somme avait disparu. Il accuse alors les policiers d'avoir subtilisé l'argent.

Les policiers mis en cause rejettent catégoriquement ces accusations. Selon leur version, l'automobiliste a été verbalisé pour neuf infractions, dont le non-port du permis de conduire, l'absence d'assurance et de certificat de fitness, un feu de freinage défectueux et l'absence de triangle de signalisation.

Ils affirment avoir simplement effectué leur travail dans le cadre d'une patrouille mobile, ce soir-là.

La plainte a été déposée au poste de police de Flacq dans la soirée du 10 novembre, avant d'être transmise à la CID, qui a ouvert une enquête pour faire la lumière sur ces allégations. Une policière a examiné le véhicule dans la nuit du 11 novembre.

