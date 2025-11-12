Ile Maurice: Maintien du taux directeur à 4,5 %

La Banque de Maurice a décidé, à l'unanimité, de maintenir son taux directeur à 4,5 % par an. Réuni ce mercredi 12 novembre, le Monetary Policy Committee (MPC) a opté pour une approche «prudente et attentiste», jugeant que les conditions économiques actuelles ne justifiaient pas de changement immédiat de politique monétaire.

Le comité a noté que l'économie mondiale montre une résilience accrue, avec des révisions à la hausse des prévisions de croissance par le FMI, l'OMC et l'OCDE. Ces ajustements s'expliquent notamment par un impact plus modéré des tensions commerciales, des mesures de relance budgétaire en Europe et en Chine, et un essor des investissements liés à l'intelligence artificielle. Toutefois, les risques liés aux tensions géopolitiques et au climat continuent de peser sur les perspectives.

Sur le plan local, le PIB mauricien a progressé de 3,6 % au deuxième trimestre 2025, porté par les activités financières et touristiques. Le secteur du tourisme devrait enregistrer 1,425 million d'arrivées et des recettes record de 100 milliards de roupies, contre 93,6 milliards en 2024. La Banque prévoit ainsi une croissance annuelle de 3,1 % en 2025, légèrement supérieure à sa précédente estimation, et de 3,0 % en 2026.

L'inflation, quant à elle, devrait s'établir à 3,7 % cette année, contre une prévision antérieure de 4,0 %. Cette amélioration découle de la baisse des prix des produits de base, d'une inflation modérée chez les partenaires commerciaux et des subventions gouvernementales sur les produits essentiels.

La Banque souligne également la bonne santé du secteur bancaire, avec des ratios de liquidité et de capital solides, et un marché des changes plus fluide. «Dans le contexte actuel d'incertitudes économiques, une approche prudente s'impose pour ancrer les anticipations d'inflation à moyen terme», a conclu le MPC. Le prochain communiqué du comité est prévu le 26 novembre, tandis que le calendrier 2026 comprend des réunions les 11 février, 20 mai, 12 août et 11 novembre.