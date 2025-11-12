Ile Maurice: Suspicion d'irrégularités autour de lanternes publiques

12 Novembre 2025
L'Express (Port Louis)
Par S.V.-N

Une affaire embarrassante secoue actuellement le conseil de district de Rivière-du-Rempart, où des soupçons d'irrégularités pèsent sur la gestion de plusieurs centaines de lanternes d'éclairage public. L'alerte a été donnée par le vice-président de l'institution, qui a contacté la police de Piton pour réclamer une enquête approfondie.

Tout a commencé lorsqu'il a reçu plusieurs doléances de conseillers villageois de la région, se plaignant du manque d'éclairage dans leurs localités respectives. Soucieux de comprendre la situation, il a adressé, le 11 août 2025, une demande écrite au directeur général du conseil afin d'obtenir des précisions sur la disponibilité et la répartition des lanternes.

Dans une réponse datée du 22 août, le responsable administratif a indiqué que, selon l'inventaire du 5 mai 2025, le conseil disposait d'un stock important comprenant 292 lanternes LED avec ampoules, 350 lanternes LED, 110 lanternes solaires et 40 lanternes supplémentaires. Il a également précisé qu'une partie du matériel, soit 25 lanternes LED, avait été transférée à un autre conseil de district. Selon les registres, 202 lanternes et antennes LED auraient déjà été distribuées dans 19 villages de la circonscription de Rivière-du-Rempart.

Mais en contactant un à un les conseillers villageois concernés, le vice-président a découvert que personne n'avait reçu le moindre équipement d'éclairage. Ces contradictions l'ont conduit à soupçonner une anomalie dans la gestion des stocks, voire une possible malversation. Le coût estimé du matériel manquant avoisinerait les Rs 3,5 millions.

Il a remis aux autorités policières l'ensemble des documents et correspondances échangés avec le conseil pour appuyer sa plainte. Une enquête a été ouverte par les services compétents afin de faire la lumière sur cette affaire. Les unités concernées ont été informées et les premiers relevés d'informations ont déjà débuté.

