Ile Maurice: Claire Le Lay et Avinash Teelock parlent d'un «limogeage politique»

Dans un communiqué diffusé ce mercredi 12 novembre, Claire Le Lay-Commins et Avinash Teelock brisent le silence après leur éviction de la Mauritius Tourism Promotion Authority (MTPA). Ils disent avoir été «limogés sans explication et par simple e-mail», et s'interrogent sur ce qu'ils qualifient de «décision précipitée aux relents politiques».

Les deux anciens responsables estiment que leur départ pourrait être lié à un article publié par Week-End, qu'ils jugent «diffamatoire et truffé d'erreurs», et dont certaines informations internes auraient, selon eux, fuité depuis le bureau de la secrétaire permanente du ministère du Tourisme.

Ils démentent aussi les rumeurs selon lesquelles ils auraient refusé de voyager à Londres pour le World Travel Market, affirmant que le ministère des Finances n'a jamais rejeté leur demande de billets en classe affaires. Ils expliquent que ces billets sont généralement offerts par des compagnies aériennes partenaires, avec pour contrepartie la promotion de leurs services sur le marché touristique.

Surtout, Claire Le Lay et Avinash Teelock révèlent qu'ils ont dû rester à Maurice pour accueillir un témoin venu d'Europe, pour déposer plainte, après l'avoir fait auprès du Parquet financier de Paris, à la Financial Crimes Commission, dans un dossier de corruption présumée visant l'ancienne direction de la MTPA. Ils assurent avoir agi pour protéger ce témoin clé, qui aurait pris «de gros risques» en venant témoigner sur le territoire mauricien.

«Nous avons été nommés pour assainir la MTPA, pour lutter contre la corruption et le népotisme. Aujourd'hui, on nous écarte pour avoir voulu faire le ménage», écrivent-ils, avant de conclure en se présentant comme «deux citoyens engagés» décidés à défendre leur honneur.