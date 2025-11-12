Ile Maurice: Entre opportunités et inquiétudes à Port-Louis

À l'approche des fêtes de fin d'année, le comité interministériel sur l'organisation des marchands de rue s'active pour finaliser les aménagements nécessaires à cette période clé de l'économie mauricienne. Vendredi dernier, une nouvelle rencontre a réuni plusieurs ministres, représentants des autorités locales et de la police, dans le but de planifier les opérations liées aux marchands ambulants. Objectif: stimuler l'activité économique, tout en préservant l'ordre public et en limitant la congestion routière.

En l'absence du ministre du Logement et des terres, Shakeel Mohamed, la réunion a été présidée par le ministre des Collectivités locales, Ranjiv Woochit. Les discussions ont permis de passer en revue les dispositions envisagées par les différents conseils municipaux et de district. Ces derniers ont d'ores et déjà identifié plusieurs sites destinés à accueillir les marchands saisonniers pendant la période festive.

Si, dans les villages et les quatre villes principales - Curepipe, Vacoas, Beau-Bassin-Rose-Hill et Quatre-Bornes - la situation semble sous contrôle, la capitale reste un point sensible. À Port-Louis, six sites ont été proposés par la police pour la tenue des foires de fin d'année. Les marchands y seront autorisés à opérer jusqu'à minuit tandis que des équipes municipales assureront le nettoyage, dès les premières heures du matin. Pour faciliter les activités commerciales, les routes concernées seront fermées à la circulation en début de soirée.

Par rapport aux frais d'occupation, il a été envisagé que chaque marchand s'acquitte d'une somme de Rs 500 par jour pour pouvoir opérer sur ces sites. Toutefois, cette proposition n'est pas encore définitive : le conseil des ministres devra trancher sur ce montant lors de sa prochaine réunion, vendredi. Si tout se déroule comme prévu, les opérations devraient débuter en décembre.

La rencontre de vendredi dernier a réuni plusieurs membres du gouvernement, notamment Adil Ameer Meeah, Osman Mahomed, Michael Sik Yuen et Fawzi Allymun, aux côtés de représentants de la police et des collectivités locales.

Cette réorganisation ne fait toutefois pas l'unanimité. Du côté de la Victoria Urban Terminal Stall Holder Association, son président, Hyder Rahman, appelle à la vigilance. Il redoute que les marchands légaux, installés en permanence au Victoria Urban Terminal, au marché central ou dans les magasins de la capitale, ne soient pénalisés par l'afflux de marchands saisonniers.

«Le comité interministériel doit aussi tenir compte du jugement de 2012, qui interdit aux marchands saisonniers d'exercer dans certaines rues de Port-Louis et dans un rayon de 500 mètres autour du marché central», rappelle-t-il.

Selon lui, les véritables marchands ambulants ont été déplacés en 2016 et relogés au Victoria Urban Terminal en 2022. «Comme tout le monde, nous comptons sur cette période pour redresser nos finances et honorer nos loyers. Il est essentiel que les règles soient respectées», insiste-t-il.

Hyder Rahman espère ainsi que les autorités veilleront à ce qu'aucune concurrence déloyale ne vienne perturber le commerce légalement établi. «Chacun doit connaître ses limites. Certains ne viendront que pour deux semaines mais ceux qui travaillent toute l'année méritent d'être protégés. Nous faisons confiance aux autorités pour jouer le jeu, dans le respect de la légalité et de l'équité», conclut-il.

Entre dynamisation du commerce de rue et respect des cadres existants, le gouvernement tente donc de trouver un équilibre délicat, à quelques semaines seulement du coup d'envoi des festivités.