Ile Maurice: Un compte TikTok utilisé pour menacer une étudiante

Une jeune étudiante universitaire de 22 ans, domiciliée à Poste-de-Flacq, a déposé une plainte ce lundi après avoir découvert qu'un faux profil diffusait des vidéos obscènes la représentant sur TikTok.

Selon sa déposition, la victime a reçu un message sur son compte TikTok aux alentours de midi, l'informant de la publication de ces vidéos compromettantes. Peu après, le détenteur du faux profil l'a contactée et s'est présenté sous une fausse identité. L'individu aurait alors tenté de la faire chanter, lui demandant de passer une journée avec lui en échange de la suppression des vidéos.

La plaignante a remis aux autorités copies des conversations échangées avec l'auteur présumé. Son téléphone portable sera examiné par les enquêteurs afin d'établir l'origine du compte et de retracer les communications.

Une enquête a été ouverte au poste de police de Flacq pour usage frauduleux de réseaux sociaux et tentative de chantage. Les autorités rappellent que la création et l'utilisation de faux profils à des fins de harcèlement ou d'extorsion constituent des infractions graves, passibles de sanctions sévères selon les lois sur la cybercriminalité.