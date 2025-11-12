Ile Maurice: Un compte TikTok utilisé pour menacer une étudiante

12 Novembre 2025
L'Express (Port Louis)
Par Julien Magdeleine

Une jeune étudiante universitaire de 22 ans, domiciliée à Poste-de-Flacq, a déposé une plainte ce lundi après avoir découvert qu'un faux profil diffusait des vidéos obscènes la représentant sur TikTok.

Selon sa déposition, la victime a reçu un message sur son compte TikTok aux alentours de midi, l'informant de la publication de ces vidéos compromettantes. Peu après, le détenteur du faux profil l'a contactée et s'est présenté sous une fausse identité. L'individu aurait alors tenté de la faire chanter, lui demandant de passer une journée avec lui en échange de la suppression des vidéos.

La plaignante a remis aux autorités copies des conversations échangées avec l'auteur présumé. Son téléphone portable sera examiné par les enquêteurs afin d'établir l'origine du compte et de retracer les communications.

Une enquête a été ouverte au poste de police de Flacq pour usage frauduleux de réseaux sociaux et tentative de chantage. Les autorités rappellent que la création et l'utilisation de faux profils à des fins de harcèlement ou d'extorsion constituent des infractions graves, passibles de sanctions sévères selon les lois sur la cybercriminalité.

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2025 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.