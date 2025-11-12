Afrique: Cyclisme - L'entraîneur national Vincent Graczyk justifie ses choix

La composition de la sélection nationale pour les Championnats d'Afrique de cyclisme fait grincer bien des dents. Entre absences inattendues, retours discutables et choix que d'aucuns jugent «illogiques», le staff technique a pris des décisions qui alimentent les conversations dans le peloton mauricien. Mais l'entraîneur national, Vincent Graczyk, assume pleinement ses choix - et il ne compte pas se justifier autrement qu'en parlant de forme du moment et de mérite sportif.

Le technicien français, rentré à Maurice en début de semaine après plusieurs semaines d'absence, n'a pas perdu de temps. Il avait pour rappel eu comme premières missions depuis la signature de son contrat d'accompagner les sélectionnés au Grand Prix Chantal Biya (9-14 septembre, Cameroun) et aux Mondiaux au Rwanda (21-28 septembre).

«On a dû vite s'organiser pour maintenir les coureurs en condition et les préparer pour ces championnats dont la tenue a été confirmée sur le tard. Il y a un programme qui a été établi et, pendant mon absence du pays, ce sont Jean-Philippe Lagane, Michael Khedoo et José Achille qui ont suivi les coureurs. Ils m'ont transmis leurs observations et c'est à partir de là que le choix a été effectué», explique d'emblée Vincent Graczyk.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Maurice sera donc bien présente aux Championnats d'Afrique de cyclisme sur route, prévus du 19 au 23 novembre au Kenya, dans les catégories élites hommes, dames, juniors hommes et U17 garçons et filles. Une présélection élargie avait été mise en place, et c'est Graczyk qui a tranché. Pour départager les prétendants, plusieurs sorties collectives et tests chronométrés ont été organisés sous la supervision du trio Achille-Khedoo-Lagane.

Et c'est là que les choses se sont corsées. Car si certaines absences interpellent - à commencer par celles de Hanson Matombé (élite hommes) et Noah Ong Tone (U23 hommes) - le sélectionneur n'y va pas par quatre chemins : «J'ai choisi les coureurs les plus en forme pour constituer la sélection.»

Sur le cas Matombé, Graczyk se veut clair. «J'ai vu Hanson au Grand Prix Chantal Biya et j'ai constaté que c'est un guerrier, qui n'hésite pas à se sacrifier et qui a une bonne science de la course. Mais il a fait une coupure par la suite et il n'était pas au niveau requis pour être retenu.»

Le Français a préféré miser sur la fraîcheur de Lucas Froget (U23). «Lucas est monté en condition et je pense qu'il faut lui donner la chance de faire ses armes sur un grand championnat et de prouver sa valeur. Ceci dit, je n'écarte pas Hanson. D'autres échéances arrivent, et il aura sa chance.»

Le tournant s'est joué le samedi 1er novembre, lors d'une sortie d'entraînement jugée décisive.

«Les coureurs devaient passer des relais sur la partie plate, puis chacun faisait la montée de Verdun au mieux de ses capacités. Alexandre (Mayer) a fini premier devant Jérémy Raboude qui a été ultra-performant. Lucas s'est surpassé en terminant troisième et a gagné sa place. J'avoue que j'ai été moi-même surpris. Cette sortie servait à simuler la course en ligne des championnats d'Afrique, où il y a une bosse à effectuer à deux reprises après une partie de plat.»

Autre dossier sensible : celui de Noah Ong Tone, dont la non-sélection a également fait jaser.

Graczyk tranche net. «Le fait qu'il ait été en vacances en Afrique du Sud ne lui a pas permis de conserver la forme nécessaire pour être retenu.»

Même constat pour William Piat, absent lui aussi : «William m'avait dit qu'il allait faire une grosse coupure après les Championnats du Monde. Il faut le laisser gérer tout ce qui lui est arrivé, les séquelles de sa chute au Cameroun, puis l'enchaînement difficile aux Mondiaux.»

Au niveau des juniors, des voix se sont aussi élevés quant à l'absence de Jahmie Louis et de Samuel Dupuy mais Thomas Harel a été retenu. «Thomas est monté en puissance au fil des semaines et a fait montre de meilleures disposition, voila pourquoi il fera le déplacement», oppose l'entraîneur national.

Le décor est donc planté. Les Championnats d'Afrique s'ouvriront le jeudi 20 novembre avec le contre-la-montre individuel, avant le relais mixte le lendemain. Le samedi 22, ce sera au tour des dames élites-U23 de s'élancer, puis viendront les courses en ligne des juniors hommes (matin) et des élites-U23 hommes (après-midi) le dimanche 23. Toutes les épreuves se disputeront en circuit entre Diani Beach et Kwale, sur la côte kényane.

La sélection

Élites dames

Contre-la-montre (CLM) individuel

Lucie Lagesse, Aurélie Halbwachs-Lincoln

Course en ligne

Lucie Lagesse, Raphaëlle Lamusse, Aurélie Halbwachs-Lincoln

Youth U17

Jinino Ndrianamampy (garçon)

Estrella Nizelin (fille)

Juniors hommes

Contre-la-montre (CLM) individuel

Tristan Hardy, Henri Rouillard

Course en ligne

Tristan Hardy, Henri Rouillard, Juliano Ndrianamampy, Thomas Harel

Élite hommes

Contre-la-montre (CLM) individuel

Alexandre Mayer, Aurélien de Commarmond

Course en ligne

Alexandre Mayer, Aurélien de Commarmond, Toréa Célestin

U23 hommes

Contre-la-montre (CLM) individuel

Jérémy Raboude

Course en ligne

Jérémy Raboude, Samuel Quevauvilliers, Lucas Froget

Relais mixte

Alexandre Mayer, Aurélien de Commarmond, Jérémy Raboude, Raphaëlle Lamusse, Lucie Lagesse, Aurélie Halbwachs-Lincoln