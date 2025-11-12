Ile Maurice: Révocations à la MTPA - Claire Le Lay et Avinash Teelock limogés

La tempête est loin de se calmer au sein de la Mauritius Tourism Promotion Authority (MTPA). En l'espace de quelques heures, la présidente du conseil d'administration, Claire Le Lay, et le directeur général, Avinash Kanti Teelock, ont été révoqués de leurs fonctions hier.

Trois autres membres ont également été remerciés, dont Jocelyn Kwok, directeur de l'Association des hôteliers et restaurateurs de l'île Maurice (AHRIM). Deux décisions coordonnées qui illustrent la rupture entre la direction de l'institution et sa tutelle, le ministère du Tourisme, dirigé par Richard Duval.

Le ministre a d'abord, dans la matinée, mis fin au mandat de Claire Le Lay, nommée le 31 janvier 2025, en vertu de l'Article 5(3)(b) de la Mauritius Tourism Promotion Authority Act, qui lui confère le pouvoir de révoquer tout membre du board.

Son ministère a confirmé la nouvelle, indiquant que Richard Duval a exercé ses prérogatives dans l'intérêt de la bonne gouvernance. De son côté, Claire Le Lay affirme accepter la décision, tout en se posant des questions sur les motifs réels de cette rupture.

Quelques heures plus tard, dans l'après-midi, un board spécial s'est tenu au siège de la MTPA, sous la présidence du Permanent Secretary du ministère, agissant comme Acting Chairperson. Le conseil a voté la résiliation immédiate du contrat d'Avinash Teelock, nommé directeur général le 30 mai 2025, au terme de six mois de fonction seulement.

Selon des sources concordantes, les relations s'étaient fortement dégradées depuis plusieurs semaines. Le point de rupture aurait été atteint à la veille du World Travel Market de Londres, début novembre : la présidente et le directeur auraient refusé d'accompagner le ministre Duval, en désaccord sur les conditions de voyage.

Ils auraient exigé des billets en classe affaires, alors que le ministère avait réservé des sièges en classe économique. Le refus aurait été perçu comme une désinvolture, d'autant que seul un Desk Officerde la MTPA aurait finalement représenté l'organisme aux côtés du ministre lors de ce salon international.

Les tensions ne datent pourtant pas d'hier. En août dernier, l'Officer-in-Charge Bala Boodhun avait été suspendu après une réunion du conseil.

Ce dernier avait déposé huit plaintes auprès de la Financial Crimes Commission (FCC) contre l'ex-directeur Arvind Bundhun, et menacé de révéler de nouvelles irrégularités administratives et qualifications falsifiées. Sa suspension avait suscité un vif émoi, certains y voyant une tentative d'intimidation envers un lanceur d'alerte.

«Dans le respect des procédures»

Interrogée hier soir, Claire Le Lay confie qu'Avinash Teelock et elle comptent se concerter avant toute éventuelle riposte, tout en réaffirmant vouloir agir «dans le respect des procédures». Malgré plusieurs tentatives, nous n'avons pas réussi à joindre Avinash Teelock.

Le gouvernement n'a, pour l'heure, fait connaître aucun nom pour assurer l'intérim, mais un nouveau board pourrait être constitué dans les prochains jours.