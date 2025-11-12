Ile Maurice: L'apaisement prudent entre le MMM et le PTr

Le climat semble momentanément détendu entre le Parti travailliste (PTr) et le Mouvement militant mauricien (MMM). Après une période marquée par des échanges tendus, un semblant de stabilité se profile entre Navin Ramgoolam et Paul Bérenger.

Réunis le lundi 10 novembre à Rose-Hill, les membres du Bureau politique (BP) du MMM ont réussi à convaincre leur leader d'adopter une attitude plus mesurée envers son allié travailliste.

Selon des sources proches du parti, Paul Bérenger garde désormais une position d'observation. Il souhaiterait voir si des avancées concrètes émergeront, concernant la réforme électorale notamment, dossier qu'il considère central.

Toutefois, un ministre de la majorité a d'ores et déjà tempéré ses espoirs : «Aucune décision sur la réforme électorale n'est prévue cette semaine», a-t-il déclaré, mettant un frein aux attentes d'un déblocage rapide.

«Aucun militant du MMM ne souhaite une rupture», a affirmé le secrétaire général Rajesh Bhagwan à la sortie du BP, insistant sur la volonté collective de maintenir la cohésion au sein de l'Alliance du changement. Malgré cette volonté d'unité, une nouvelle réunion en urgence reste envisageable dès vendredi si les discussions avec le partenaire travailliste ne progressent pas.

Les cadres mauves, eux, espèrent désormais un geste politique fort du Premier ministre Navin Ramgoolam lors du prochain Conseil des ministres. «Ce serait le signe que le chef du gouvernement veut réellement consolider l'alliance», soutient un membre du BP, estimant que l'attente ne pourra pas s'éterniser, sans conséquence sur la stabilité de la coalition.

Dans les rangs du PTr, certains pensent qu'à ce stade du mandat, il faut travailler ensemble pour surmonter les challenges auxquels le pays fait face. «L'heure n'est pas aux divisions mais à l'action collective. Chacun doit assumer les mesures de redressement que nous prenons. La solidarité se doit de primer sur les calculs politiques.», disent en substance trois ministres du PTr à l'express.

Selon un membre du BP, Joanna Bérenger serait au centre de la tourmente. Notre source affirme qu'en cas de séparation, la junior minister ambitionnerait d'endosser le rôle de leader de l'opposition. Ce positionnement s'accompagnerait d'un refus d'assumer la responsabilité politique liée à la réforme du régime de retraite, particulièrement celle de repousser l'âge de la pension à 65 ans.

Cette mesure, vivement critiquée par une partie de la population, alimente désormais le malaise au sein de la majorité et exacerbe les tensions internes au MMM.