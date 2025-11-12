Ile Maurice: Affaire Ravatomanga - 37 auditions et 52 dépositions en un mois d'enquête

Avant le coup d'envoi des questions parlementaires, un hommage a été rendu à Eddy Boissézon, ancien ministre et vice-président de la République, décédé récemment. Le Premier ministre, Navin Ramgoolam, a salué la mémoire d'un homme «dévoué au service du pays», soulignant qu'au-delà des divergences politiques, Eddy Boissézon avait toujours su entretenir des relations amicales et respectueuses. Le Deputy Prime Minister, Paul Bérenger, ainsi que le leader de l'opposition se sont également associés à cet hommage, adressant leurs condoléances à la famille du défunt.

La séance a ensuite été marquée par la Private Notice Question (PNQ) du leader de l'opposition adressée au Premier ministre. Ce dernier était invité à fournir des précisions sur le vol privé de Trans Ocean Airways, en provenance de Madagascar, qui avait atterri à Maurice le 12 octobre 2025. Le chef du gouvernement a précisé qu'il ne s'agissait pas d'un charter flight, mais d'un vol privé non-programmé ayant reçu une autorisation exceptionnelle d'atterrissage.

Selon Navin Ramgoolam, la police a ouvert une enquête dès la publication de ce rapport. Jusqu'à présent, 37personnes issues de diverses institutions ont été interrogées et 52dépositions ont été enregistrées. Ces auditions concernent notamment Jet Prime Ltd, le Department of Civil Aviation, le Customs Department de la Mauritius Revenue Authority, le Passport and Immigration Office, la police, Airports of Mauritius Co.Ltd et le personnel du Prime Minister's Office.

Le Premier ministre a précisé que dans l'affaire supervisée par le Deputy Commissioner of Police (Crime), la divulgation des noms des personnes entendues ne serait pas dans l'intérêt du bon déroulement de l'enquête.

«State capture» de dix ans

Le chef du gouvernement a affirmé qu'il s'agissait d'une opération planifiée impliquant plusieurs acteurs, tant au sein de Jet Prime Ltd que du secteur privé. Parallèlement, la Financial Crimes Commission (FCC) a lancé sa propre enquête dès le 13 octobre 2025, soit le lendemain de l'arrivée du jet privé appartenant au groupe Sodiat. Entre le 13 et le 19 octobre, les déclarations de trois ressortissants malgaches ont été enregistrées. Ces derniers ont évoqué une «state capture» de dix ans au profit de personnalités de l'ancien gouvernement malgache, dont Mamy Ravatomanga.

Les enquêtes en cours portent sur des activités liées au trafic de bois de rose, au commerce du blé et de farine, à l'exportation de litchis, à l'acquisition de cinq Boeing envoyés en Iran, ainsi qu'à des cas de trafic d'influence et de violation de la confidentialité. La FCC a déjà interrogé 25 témoins et suspects et a procédé à quatre arrestations provisoires: Mamy Ravatomanga, David Jean Christian Thomas, Nasser Bheeky et Junaid Fakim. La Commission collabore avec Madagascar, les États-Unis et la France, où des enquêtes connexes sont également en cours.

Répondant à la deuxième partie de la PNQ, le Premier ministre a retracé l'historique de Jet Prime Ltd, expliquant que l'ancien gouvernement avait tenté de déstabiliser YU Lounge, société fondée par Nirvan Veerasamy et enregistrée sous le nom de Business Jet Services Ltd en 2004. En juillet 2021, YU Lounge avait été retirée de la liste des points d'entrée officiels du pays, entraînant d'importantes pertes financières. La société a ensuite été rachetée par Airport Holdings Ltd (AHL) en avril 2022 et rebaptisée Jet Prime Ltd en mai de la même année.

Navin Ramgoolam a également souligné que l'actuel CEO de Jet Prime, Dewananda Chellen, avait été nommé par le précédent gouvernement en juin 2024, malgré son licenciement antérieur d'Airports of Mauritius Co Ltd pour manquement à la confiance. Le Premier ministre a précisé que le conseil d'administration de Jet Prime Ltd, constitué le 4 septembre 2025, était temporaire et non rémunéré.

Il comprend Appalsamy Thomas, en tant que président, ainsi que Dheerendra Kumar Dabee, Kantabye Babajee, Marie Gérard Gilbert Noël (qui a démissionné le 24 octobre 2025) et Keshav Reetoo. Cette composition devait permettre d'assurer la continuité des opérations en attendant la restructuration d'AHL.

Le Premier ministre a indiqué que le Cabinet du 17 octobre 2025 avait décidé de revoir les procédures d'exploitation des jets privés par le Department of Civil Aviation, compte tenu des nouveaux défis opérationnels rencontrés.

Face aux soupçons de trafic d'influence et à la question du leader de l'opposition sur la présence éventuelle d'un junior minister dans la mission liée à Ravatomanga, Navin Ramgoolam a démenti catégoriquement toute implication gouvernementale, qualifiant ces allégations de «totalement fausses». Il soutient également que ces propos sont «propagés par ceux qui espèrent revenir au pouvoir». Il a réitéré avec fermeté : «Quiconque impliqué dans l'affaire Ravatomanga en paiera le prix. Je n'épargnerai personne.»

À une question supplémentaire de Joe Lesjongard, demandant pourquoi le conseil d'administration reste en place malgré l'enquête, le Premier ministre a répondu qu'il s'agissait d'un board temporaire dont les membres ne perçoivent aucun sou et qu'ils sont simplement là pour assurer la continuité administrative.