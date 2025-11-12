Sénégal: L'INPG, seule institution accréditée pour former dans le pétrole et le gaz, selon son directeur

Dakar — L'Institut national du pétrole et du gaz (INPG), créé en 2017, est la seule institution accréditée au Sénégal pour former dans les domaines du pétrole, du gaz et des mines, a indiqué son directeur général, Fall Mbaye.

"Il est aussi la seule institution qui doit accréditer toutes les écoles privées souhaitant proposer des formations dans ces secteurs. C'est cela la véritable mission de l'institut", a-t-il dit dans un entretien accordé à l'APS.

Selon Fall Mbaye, l'établissement qu'il dirige a été créé en 2017 pour accompagner le secteur pétrolier et lui fournir le capital humain nécessaire, c'est-à-dire des experts capables d'analyser, d'étudier et de mener des recherches dans le domaine des hydrocarbures.

"Lorsque nous avons découvert du pétrole au Sénégal, nous avons commencé, à l'Institut du Pétrole et du Gaz, à former des ingénieurs pour l'exploration. Parce que c'était la phase de recherche. Nous avions besoin d'ingénieurs dans ce domaine pour pouvoir accompagner cette exploration", a-t-il souligné.

Il ajoute que depuis un an, avec le début de la production de pétrole et de gaz au Sénégal, décision a été prise de diversifier les formations et certifications à l'Institut national du pétrole et du gaz, étant entendu, dit-il, que les questions liées au pétrole et au gaz dépassent le domaine de la technique, et touchent le droit, l'économie, la finance.

"Nous certifions chaque année des milliers de banquiers et de fonctionnaires de l'administration en leur délivrant des attestations. Nous avons également des formations pour les diplomates et pour les ingénieurs certifiés", a indiqué Fall Mbaye.

Les techniciens bénéficient également de diverses formations, selon lui.

"Nous sommes rendus compte que dans ce secteur, pour un ingénieur, il faut dix techniciens. Le secteur pétrolier est très vaste. Il ne s'agit pas seulement de l'offshore, de l'endroit où l'on extrait le pétrole. Il y a tout le reste : le raffinage, le transport, le stockage, la désalinisation, etc. Il faut donc des spécialistes et des techniciens partout", détaille M. Mbaye.

Il renseigne, à cet effet, que l'INPG a inauguré, l'année dernière, une formation de diplômés en maintenance mécanique et électrique dans le secteur du pétrole et du gaz. Ce qui constitue une première en Afrique, affirme-t-il.

"Nous le faisons en partenariat avec l'École Polytechnique de Dakar. Il s'agit de deux promotions de 50 étudiants chacune. Chaque année, nous formons ainsi des centaines de jeunes Sénégalais à devenir techniciens", a-t-il signalé.

En plus d'accompagner le secteur pétrolier et gazier, l'Institut national du pétrole et du gaz s'est assigné pour mission d'assurer la mise en oeuvre effective du contenu local, a ajouté Fall Mbaye.

Au Sénégal, la loi sur le contenu local stipule qu'à long terme, 51 % du secteur pétrolier, gazier et minier doivent être contrôlés par des entreprises sénégalaises.

"Qui dit 51 % d'entreprises sénégalaises dit obligatoirement 51 % d'employés sénégalais dans ces entreprises. Cela suppose qu'ils soient bien formés pour qu'ils puissent occuper ces emplois. On ne peut pas voter une loi sans prévoir les moyens nécessaires pour la mettre en oeuvre", fait-il observer.