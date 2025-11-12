Sénégal: Des programmes de recherche dans le domaine énergétique, l'ambition à long terme de l'INPG

Dakar — L'Institut national du pétrole et du gaz (INPG) ambitionne, à terme, de lancer des programmes de recherche dans le domaine énergétique, a annoncé son directeur général, Fall Mbaye.

"Dans un pays, l'énergie est fondamentale. On nous répète sans cesse qu'on ne peut pas industrialiser un pays sans disposer d'une énergie abondante et bon marché. Or, aujourd'hui, nous n'en avons pas assez", a-t-il fait observer dans un entretien avec l'APS.

"Il nous faudra donc lancer des programmes de recherche dans le domaine énergétique afin de trouver des moyens de produire davantage et à moindre coût dans notre pays", a déclaré Fall Mbaye.

Le Sénégal produit actuellement environ 2000 mégawatts par an, alors qu'il lui en faudrait cinq fois plus pour transformer ses ressources localement.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Face à cette situation, la véritable vision à long terme de l'Institut national du pétrole et du gaz consiste à mettre en place des programmes de recherche, à former les jeunes à la recherche et à proposer des solutions au secteur privé, selon son directeur général.

En attendant, l'établissement a dégagé des perspectives à court terme qu'elle ambitionne d'atteindre dans les meilleurs délais.

"Nous avons prévu d'analyser les besoins en emploi du secteur. Dans deux semaines, nous allons lancer une plateforme numérique destinée à recenser tous les métiers du secteur. Nous allons recenser 1 000 métiers dans le secteur pétrolier et gazier, ainsi que 1 000 métiers dans le secteur minier. Ces 2 000 métiers nous permettront de former des jeunes capables de répondre aux besoins du marché", a-t-il expliqué.

"Donc à court terme, nous prévoyons de combler le déficit de compétences", a conclu le directeur général de l'Institut national du pétrole et du gaz.