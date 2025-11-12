Sénégal: Kédougou - Ouverture de la session ordinaire de la Conférence épiscopale des évêques

Kédougou — La gouverneure de la région de Kédougou, Mariama Traoré, a présidé, mercredi, la cérémonie d'ouverture officielle de la session ordinaire de la Conférence épiscopale des évêques du Sénégal, de la Mauritanie, du Cap-Vert et de la Guinée-Bissau, a constaté APS.

"Il s'agit d'une assemblée générale de tous les évêques provenant des sept diocèses du Sénégal, de la Mauritanie, du Cap-Vert et de la Guinée-Bissau. C'est une session qui est prévue du 10 au 17 novembre ici à Kédougou", a déclaré l'abbé Augustin Thiaw, secrétaire générale de la conférence épiscopale du Sénégal, de la Mauritanie, du Cap-Vert et de la Guinée-Bissau.

Il s'entretenait avec des journalistes en marge à la cérémonie d'ouverture de la session ordinaire de la Conférence épiscopale, un organe pastoral de coordination et de réflexion entre évêques, en présence des autorités locales.

L'abbé Augustin Thiaw a annoncé que des activités seront menées durant cette session, évoquant les questions d'autonomie, de synodalité et vie religieuse de l'église catholique du Sénégal.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

"C'est pour aider l'église catholique et les communautés chrétiennes à prendre leur part active dans la consolidation de la paix, de la justice et de la réconciliation entre les peuples", a-t-il précisé.

Selon l'abbé Augustin Thiaw, les évêques vont livrer un message qui sera adressé à la communauté catholique et à toute la population de Kédougou.

"Ils parleront surtout des questions concernant la paix, le renforcement [du dialogue] inter-religieux et la nécessité de la présence de l'église dans la région de Kédougou", a-t-il poursuivi.

Le secrétaire générale de la Conférence épiscopale a rappelé que l'église catholique n'est pas seulement pour les chrétiens mais "elle est là pour le bien de toutes les communautés".

"Parce que le Christ que nous annonçons, c'est le sauveur de l'humanité et donc il est venu sauver tous les hommes et nous aider à consolider le vivre-ensemble", a-t-il dit.