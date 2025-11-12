Sénégal: Diass - Démarrage officiel de la distribution de 4.700 titres d'affectation de parcelles

Diass — La mairie Diass a remis symboliquement une partie des 4.700 titres d'affection de parcelles à leurs titulaires résidant de la commune, mardi, dans le cadre du Projet de sécurisation foncière en zone rurale et périurbaine (PROCASEF), a constaté l'APS.

La remise de ces titres dotés de numéros d'identification cadastrale (NICAD), s'inscrit dans le cadre d'un partenariat avec le Projet de sécurisation foncière en zone rurale et périurbaine, mis en œuvre par l'État du Sénégal et la Banque mondiale.

"Aujourd'hui nous avons fait une remise symbolique, en présence des autorités, mais nous avons déjà plus de 4.700 titres qui sont prêts à être distribués", a dit Mamadou Ndione, le maire de Diass.

"Nous avons fait beaucoup de levées et le travail continue pour rester dans l'agenda défini par le Procasef", le Projet cadastre et sécurisation foncière, a-t-il ajouté, soulignant que "la remise du gros lot va se poursuivre au niveau des villages".

Pour Mouhamadou Moustapha Dia, le coordinateur national du Procasef, "le foncier de Diass est particulièrement impacté par les grands projets de l'État", ce qui, selon lui, rend nécessaire un accompagnement des populations dans la sécurisation de leur foncier.

"Le Procasef est justement là, pour accompagner les populations et la commune pour sécuriser les droits fonciers des populations", a-t-il indiqué.

Lors de cette cérémonie de remise symbolique, le maire et ses partenaires ont visité le bureau foncier construit dans le cadre de ce projet, avec l'appui de la Banque mondiale.

"C'est pour nous une belle occasion de regarder sur place les progrès réalisés par le Procasef en faveur de la reconnaissance des droits fonciers", a de son côté souligné André Teyssier, le responsable d'équipe projet de la Banque mondiale.