Sénégal: Kédougou - Une mission de l'UE évalue la mise en oeuvre de ses projets de résilience et de développement

Kédougou — Des ambassadeurs de la "Team Europe" ont entamé, mardi une mission de suivi de la mise en oeuvre des projets financés par l'Union européenne (UE) dans la région de Kédougou (sud-est), des initiatives attendues pour contribuer à la résilience et au développement territorial intégré.

"C'est une visite de terrain et une opportunité pour évaluer l'impact des projets, interagir avec les acteurs locaux sur les opportunités et les défis rencontrés mais aussi pour consolider les synergies entre les opérateurs qui interviennent dans la zone", a déclaré le chef de la délégation, Jean Marc Pisani, ambassadeur de l'Union européenne (UE) au Sénégal.

Il s'exprimait en présence de l'adjoint au gouverneur de Kédougou, chargé du développement, El Hadji Mouhamadoul Moustapha Gaye, de l'adjoint au préfet Papa Abdoulaye Mbaye, des ambassadeurs et chef de mission d'Allemagne, d'Autriche, de la Belgique, du Danemark, d'Espagne, de la Finlande, d'Irlande, du Luxemburg, de la Pologne et de la République Tchèque.

L'ambassadeur de l'Union européenne au Sénégal a relevé les défis d'ordre socioreligieux, sociocommunautaires et environnementaux auxquels fait face cette région du sud-est du pays.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il a insisté sur "les défis liés aux menaces criminelles et terroristes qui rendent cette région fragile".

"Face à ces défis, les autorités sénégalaises prônent une réponse équilibrée tant au niveau sécuritaire, économique que social. La contribution de la Team Europe à ces efforts se manifeste à travers le soutien au dispositif sécuritaire et la mobilisation de l'instrument de réponse de crise pour soutenir les communautés les plus vulnérables", a-t-il précisé.

Selon lui, le financement des projets de soutien à la résilience et le renforcement des investissements dédiés aux jeunes entre dans le cadre de la stratégie UE Global Gateway.

Jean Marc Pisani a indiqué que les membres de l'ambassade de l'UE au Sénégal vont visiter les projets SENRESILIENCE 1 et 2 axés sur le soutien aux communautés les plus fragiles à travers notamment le soutien aux initiatives économiques locales.

Il a signalé que le Réseau pour le renforcement de la résilience dans les zones frontalières, qui couvre à la fois le Sénégal, le Mali et la Guinée porte sur le dialogue transfrontalier, la gouvernance locale et l'appui socio-économique aux communautés.

Le REFOP, projet d'appui à la réforme de la formation professionnelle au Sénégal, vise pour sa part à offrir aux jeunes un accès équitable à une formation professionnelle de qualité en adéquation avec les besoins du travail, a-t-il indiqué.

Il a aussi évoqué un programme de lutte contre l'exploitation sexuelle des enfants et pour la prise en charge des survivantes dans les sites d'orpaillage de Kédougou.

L'adjoint au gouverneur a remercié la délégation de l'Union européenne pour cette visite dans la région de Kédougou, destinée à évaluer l'impact des projets mis en oeuvre de concert avec les acteurs locaux et portant sur les opportunités économiques locales.

"Nous saluons cette visite de la délégation de l'Union européenne dont l'objectif est de faire une présentation commune de l'ensemble des projets et des programmes qui ont été financés afin de voir l'impact et le soutien aux initiatives économiques locales", a-t-il salué.

L'autorité administrative a invité les responsables de projet et programme de l'Union européenne à prendre en compte certains impératifs liés aux équités territoriales et la nécessité d'avoir une synergie d'action commune afin de prioriser les interventions suivant les besoins de la région de Kédougou.