Sénégal: Dakar abrite le 18e congrès de la Société africaine de gynécologie-obstétrique, à partir de jeudi

12 Novembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — La capitale sénégalaise va abriter, à partir de jeudi, le dix-huitième congrès de la Société africaine de gynécologie-obstétrique (SAGO), a appris l'APS de la section sénégalaise de cette organisation.

"La santé maternelle et néonatale, la lutte contre les cancers féminins", est le thème central de cet évènement scientifique qui sera couplé avec la 17e Assemblée générale de la section locale de la Société africaine de gynécologie-obstétrique.

L'innovation médicale, la souveraineté sanitaire et le renforcement de la formation, figurent parmi les sujets sur lesquels les participants vont plancher jusqu'au 15 novembre prochain.

La même source indique que cette rencontre constitue le plus grand rendez-vous africain de gynécologie-obstétrique.

Environ 800 participants, des universitaires, chercheurs, gynécologues-obstétriciens, sage-femmes et partenaires techniques en provenance d'une trentaine de pays prendront part à ce congrès.

Ils vont partager les dernières avancées dans le domaine et réfléchir sur les défis majeurs de la santé de la mère et de l'enfant sur le continent, peut-on lire dans le communiqué de l'Association sénégalaise des gynécologues-obstétriciens.

L'ASGO, qui tient en marge de cette rencontre son 17e congrès, s'est félicitée de la présence, à cette rencontre, du prix Nobel de la paix, le professeur congolais Denis Mukwege, éminente figure africaine reconnue pour son combat contre les fistules obstétricales.

"Sa présence conférera à cet événement une portée humaine et éthique exceptionnelle", souligne le texte.

