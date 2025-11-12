Sénégal: La société GCO invitée à consolider son appui aux communautés riveraines

Diogo (Darou Khoudoss) — Le maire de la ville de Thiès, Babacar Diop, a invité la société Grande Côte Opérations (GCO) à consolider son appui aux communautés riveraines impactées par ses activités extractives.

Babacar Diop, accompagné de membres du conseil municipal de Thiès, a visité mardi les installations de la société minière à Diogo, dans le département de Tivaouane.

Il a été accueilli sur le site de Eramet Grande Côte (GCO) par le directeur général de l'entreprise, Frédérick Zanklan.

Le maire de Thiès et sa délégation ont pu s'imprégner, à cette occasion, du processus de l'exploitation minière et particulièrement du mode de fonctionnement du train minier qui traverse la ville de Thiès en transportant vers Dakar les minerais extraits sur place.

GCO, filiale du groupe français Eramet, exploite sur la grande côte sénégalaise, du zircon, du rutile, de l'ilménite et du leucoxène.

Au mois d'avril dernier, après qu'un train minier des Industries chimiques du Sénégal (ICS) avait fauché un jeune garçon dans la ville de Thiès, Babacar Diop avait menacé d'interdire la traversée de la capitale du rail à ces engins, si les sociétés les affrétant ne prenaient pas de dispositions sécuritaires pour protéger les populations.

Une rencontre de sécurité avait, par la suite, été tenue entre la ville de Thiès, les Chemins de fer du Sénégal (CFS) et les sociétés utilisant ces trains miniers, notamment les ICS et GCO, pour prendre des mesures.

M. Zanklan a salué la démarche du maire et de son équipe, tout en se félicitant du "grand honneur" qu'il a ainsi fait à la société GCO, à travers la visite de ses installations à Diogo, dans la commune de Darou Khoudoss.

"C'est un plaisir de recevoir Monsieur le maire et son conseil municipal", a dit M. Zanklan, selon qui cette rencontre s'inscrit dans la volonté de l'entreprise de "dialoguer avec les élus et les communautés".

"Partout où nos activités ont un impact, nous souhaitons construire des solutions durables et partagées", a-t-il fait savoir.

Le maire Babacar Diop a pour sa part insistée sur la "contribution essentielle" de GCO à l'économie nationale, tout en appelant à "une meilleure répartition des retombées de l'exploitation minière au profit des populations locales".

"GCO crée de la richesse et participe à l'effort économique du pays, mais cette dynamique doit aller de pair avec une juste répartition et une réparation équitable des impacts", a noté l'édile.

"Il s'agit d'améliorer concrètement les conditions de vie des habitants affectés, directement ou indirectement, par les activités minières", a insisté le maire de Thiès.

Abordant la question de la traversée de la ville de Thiès par les trains miniers, M. Diop a souligné la nécessité de prendre en compte les enjeux de sécurité et de cohabitation avec les populations riveraines.

"Cette réalité impacte directement notre commune. Au-delà des recettes nationales, nous devons transformer ces activités en de véritables leviers de développement local", a plaidé l'élu.

Babacar Diop a par ailleurs salué la "disponibilité" et l'esprit d'ouverture" de la direction de GCO, tout en exhortant l'entreprise à un renforcement de ses actions sociales et communautaires dans la région de Thiès.

"J'ai trouvé sur place une équipe réceptive et engagée. Je dois reconnaître que GCO fait déjà des efforts notables pour accompagner certaines initiatives locales, et je l'invite à consolider cette dynamique", a conclu M. Diop.