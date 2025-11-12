Afrique: CAN 2025 - Le Maroc offre des E-visas gratuits aux supporters

12 Novembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le Comité local d'organisation (CLO) de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) Maroc 2025 a annoncé, mardi, la gratuité des visas électroniques délivrés aux supporters via l'application YALLA, en collaboration avec les autorités marocaines compétentes et la Confédération africaine de football (CAF).

Le passeport numérique obligatoire pour accéder aux stades et aux fan zones, dénommée le Fan ID, sera aussi délivré gratuitement aux supporters souhaitant se rendre au Maroc durant cette compétition, peut-on lire dans le communiqué du comité local d'organisation publié le même jour.

Vainqueur de la CAN de 1976, Le Maroc va accueillir la phase finale de cette compétition (21 décembre 2025 au 18 janvier 2026) pour la deuxième fois après celle de 1988.

La CAN 2025 se déroulera dans six villes et neuf stades du pays : Rabat (complexe sportif Prince Moulay-Abdallah, complexe sportif Prince héritier Moulay-El-Hassan et stade Al Barid), Casablanca (complexe sportif Mohammed V), Agadir (Grand Stade d'Agadir), Marrakech (Grand Stade de Marrakech), Fès (complexe sportif de Fès) et Tanger (Grand Stade de Tanger).

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Auparavant, le royaume a abrité la CAN des moins de 17 ans (30 mars -19 avril 2025) et la CAN féminine (5-26 juillet 2025).

Il va également co-organiser la Coupe du monde de football 2030, avec l'Espagne et le Portugal.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2025 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.