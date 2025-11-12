Afrique: Les progrès mondiaux dans la lutte contre la tuberculose sont compromis par des problèmes de financement

communiqué de presse

La tuberculose reste l'une des maladies infectieuses les plus meurtrières au monde. Selon le Rapport sur la tuberculose dans le monde 2025, publié aujourd'hui par l'OMS, environ 10,7 millions de personnes ont contracté la maladie et plus de 1,2 million en sont mortes l'année dernière. Malgré des progrès mesurables en matière de diagnostic, de traitement et d'innovation, les difficultés persistantes concernant le financement et l'accès équitable aux soins risquent de réduire à néant les progrès difficilement réalisés dans la lutte contre la tuberculose au niveau mondial.

« La diminution de la charge mondiale de morbidité attribuable à la tuberculose et les progrès en matière de dépistage, de traitement, de protection sociale et de recherche sont autant de bonnes nouvelles après des années de revers, mais le progrès n'est pas la victoire », a déclaré le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, Directeur général de l'OMS. « Le fait que la tuberculose continue de faire plus d'un million de victimes chaque année, alors qu'il est possible de l'éviter et d'en guérir, est tout simplement inadmissible. L'OMS collabore avec les pays pour s'appuyer sur les progrès qu'ils ont accomplis et agir plus vite en vue d'éliminer la tuberculose d'ici à 2030 », a-t-il ajouté.

Progrès et réussites à l'échelle mondiale

Entre 2023 et 2024, le taux mondial de personnes contractant la tuberculose a diminué de près de 2 %, tandis que le nombre de décès a baissé de 3 %. Ces baisses montrent que les services de santé essentiels continuent à être rétablis après les perturbations causées par la pandémie de COVID-19.

Les progrès durables constatés dans certaines Régions et certains pays montrent que l'engagement politique et les investissements, s'ils sont solides, permettent de s'attaquer à cette maladie ancienne. Entre 2015 et 2024, la Région africaine de l'OMS a enregistré une baisse de 28 % du taux d'incidence de la tuberculose (nombre annuel de personnes contractant la tuberculose pour 100 000 habitants) et une baisse de 46 % du nombre de décès. La Région européenne a connu des baisses encore plus importantes de l'incidence (39 %) et du nombre de décès (49 %).

Au cours de la même période, plus de 100 pays ont enregistré un recul d'au moins 20 % des taux d'incidence de la tuberculose, et 65 pays ont enregistré une baisse d'au moins 35 % du nombre de décès. Ces pays ont franchi les premières étapes prévues dans la Stratégie de l'OMS pour mettre fin à la tuberculose.

Cependant, pour mettre fin à la tuberculose à l'échelle mondiale, il faudra progresser plus vite dans les pays les plus touchés. En 2024, 87 % des personnes ayant contracté la tuberculose résidaient dans 30 pays, dont huit à peine représentaient 67 % du total mondial : l'Inde (25 %), l'Indonésie (10 %), les Philippines (6,8 %), la Chine (6,5 %), le Pakistan (6,3 %), le Nigéria (4,8 %), la République démocratique du Congo (3,9 %) et le Bangladesh (3,6 %).

Des avancées majeures dans le diagnostic et le traitement de la tuberculose

Depuis 2000, on estime que le traitement rapide de la tuberculose a permis de sauver environ 83 millions de personnes. Entre 2023 et 2024, les progrès en matière de diagnostic, de prévention et de traitement de la tuberculose se sont poursuivis, ce qui montre l'impact des efforts et de l'innovation durables dans les pays. Les principales réalisations sont les suivantes :

En 2024, le diagnostic de tuberculose a été posé chez 8,3 millions de personnes, qui ont eu accès à un traitement, soit environ 78 % des personnes qui ont contracté la maladie cette année-là.

La couverture des tests de diagnostic rapide de la tuberculose est passée de 48 % en 2023 à 54 % en 2024.

Le traitement de la tuberculose pharmacosensible est resté très efficace, avec un taux de réussite de 88 %.

Le nombre annuel de personnes atteintes de tuberculose pharmacorésistante est en baisse, plus de 164 000 personnes ayant reçu un traitement en 2024. Les dernières données montrent une amélioration du taux de succès thérapeutique, qui s'établit à 71 %, contre 68 % l'année précédente.

En 2024, 5,3 millions de personnes pour lesquelles le risque de contracter la tuberculose est élevé ont reçu un traitement préventif, contre 4,7 millions en 2023.

La protection sociale et l'action multisectorielle sont essentielles pour lutter contre les facteurs de l'épidémie

L'OMS rend compte pour la première fois des progrès accomplis dans la réalisation de l'objectif de protection sociale fixé lors de la deuxième Réunion de haut niveau de l'Assemblée générale des Nations Unies sur la tuberculose en 2023, en utilisant des données compilées par l'Organisation internationale du travail (OIT). Parmi les 30 pays les plus touchés par la tuberculose, la couverture de la protection sociale reste très inégale, allant de 3,1 % en Ouganda à 94 % en Mongolie. En particulier, 19 pays font état de taux de couverture inférieurs à 50 %.

Le rapport présente également des données sur les principaux facteurs de risque encore à l'origine de l'épidémie, tels que la dénutrition, l'infection à VIH, le diabète, le tabagisme et la consommation d'alcool. Pour s'attaquer à ces facteurs, ainsi qu'à des déterminants structurels tels que la pauvreté, il faut mener une action multisectorielle coordonnée.

Les déficits de financement compromettent les progrès et la recherche

Malgré de nombreuses avancées, les progrès réalisés à l'échelle mondiale sont encore bien insuffisants pour atteindre les objectifs énoncés dans la Stratégie pour mettre fin à la tuberculose. L'un des principaux obstacles est la stagnation du financement mondial de la lutte contre la tuberculose depuis 2020. En 2024, 5,9 milliards de dollars des États-Unis (USD) seulement étaient disponibles pour la prévention, le diagnostic et le traitement, soit un peu plus d'un quart de l'objectif annuel de 22 milliards USD fixé pour 2027.

Le recul du financement apporté par les donateurs internationaux à partir de 2025 est très problématique. Des études de modélisation ont déjà signalé qu'un recul durable du financement par les donateurs internationaux pourrait entraîner jusqu'à deux millions de décès supplémentaires et 10 millions de cas de tuberculose entre 2025 et 2035.

Le financement mondial de la recherche sur la tuberculose accuse également un retard. Il a atteint seulement 1,2 milliard USD en 2023 (soit 24 % de l'objectif). En août 2025, 63 tests de diagnostic étaient en cours de mise au point et 29 médicaments faisaient l'objet d'essais cliniques, contre huit seulement en 2015. Par ailleurs, 18 vaccins candidats font actuellement l'objet d'essais cliniques, dont six en phase 3. L'OMS continue de diriger les efforts visant à faire progresser le programme concernant les vaccins antituberculeux, notamment avec le soutien du Conseil pour accélérer la disponibilité de vaccins antituberculeux qui a été lancé par le Directeur général de l'OMS.

« Nous sommes à un moment décisif dans la lutte contre la tuberculose », a déclaré la Dre Tereza Kasaeva, Directrice du Département VIH, tuberculose, hépatites et IST de l'OMS. « Le recul du financement et les facteurs persistants de l'épidémie risquent de réduire à néant les progrès difficilement réalisés, mais l'engagement politique, des investissements durables et la solidarité mondiale nous permettront d'inverser la tendance et de mettre fin une fois pour toutes à cette maladie ancienne et meurtrière », a-t-elle ajouté.

L'OMS prône un engagement politique durable, une augmentation des investissements nationaux et une intensification des travaux de recherche pour progresser plus vite.