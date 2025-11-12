Sénégal: ONU Tourisme - Khaby Lame, ambassadeur spécial

Lors de la 26e Assemblée générale de l'ONU Tourisme à Riyad, en Arabie saoudite, l'influenceur sénégalais Khaby Lame a été désigné Ambassadeur spécial de l'ONU Tourisme par le Secrétaire général de l'organisation. Une distinction prestigieuse qui consacre le parcours exceptionnel du jeune homme, devenu en quelques années l'une des figures les plus suivies et les plus appréciées du web mondial.

Révélé sur les réseaux sociaux par son humour silencieux et ses vidéos universelles, Khaby Lame s'est imposé comme un symbole de simplicité et de créativité. Son message, fondé sur l'humilité et la compréhension sans barrières linguistiques, incarne les valeurs d'un tourisme ouvert, inclusif et accessible à tous.

Avant cette nomination, il s'était déjà engagé auprès de l'UNICEF comme Ambassadeur de bonne volonté, soutenant des initiatives en faveur de l'éducation et de la solidarité. Sa nouvelle mission à l'ONU Tourisme prolonge cet engagement, en mettant sa notoriété au service du rapprochement entre les peuples.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La participation du Sénégal à cette assemblée illustre, elle aussi, le rayonnement international du pays de la Teranga, reconnu pour son hospitalité, sa paix et sa créativité. En honorant Khaby Lame, c'est toute une jeunesse sénégalaise audacieuse et inspirante qui est célébrée -- une jeunesse qui, à l'image de son ambassadeur, porte haut les couleurs d'un Sénégal tourné vers le monde.